Anuna De Wever: “Het coronavirus is verschrikkelijk, maar het is ook een beetje karma”

De zware hittegolf van de afgelopen week was voor klimaatactiviste Anuna De Wever geen verrassing. Ze ziet tevens een link tussen de klimaatcrisis en de coronacrisis: “Corona is ook een gevolg van hoe het klimaat is mismeesterd”, klinkt het.

De hittegolf van de afgelopen week was officieel de heetste sinds het begin van de metingen. Voor Anuna De Wever konden we dat vroeg of laat verwachten. “Deze hittegolven zijn aangekondigd. Hoe lang roepen wij dit nu al! Ze worden frequenter en nemen toe in kracht. Iedereen voelt het nu. En maar zagen, en maar blazen dat het warm is. Terwijl: Zuhal Demir (de Vlaamse minister voor Omgeving; red.) wéét toch dat de betonstop drastischer moet. Ze wéét dat haar hittebeleid niet ambitieus genoeg is. Ze gaat gigantisch te laat komen”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Andere continenten zwaarder getroffen

De 19-jarige milieuactiviste benadrukt dat Europa tot nu toe veel minder hard getroffen is dan andere continenten. “En Europa heeft dan nog de luxe van de minste last van alle continenten. Er is zoveel aan de gang waar geen haan naar kraait: enorme bosbranden in Kenia momenteel, een Canadese ijskap die aan sneltempo wegsmelt, overstromingen en nog veel heftigere hittegolven in the Global South (de ontwikkelingslanden; red.), in het Midden-Oosten. Een half miljard mensen zullen tegen 2050 – dat is binnen dertig jaar al hé – op de vlucht zijn voor het ondraaglijke klimaat. Officieel cijfer van de VN, toch niet bepaald een hobbyclubje”, klinkt het.

Coronacrisis ook gevolg van klimaatcrisis

De Wever betreurt dat er nog steeds niet genoeg aandacht naar de klimaatcrisis gaat en legt uit dat de coronacrisis daar onder meer een gevolg van is. “Corona is ook een gevòlg van hoe het klimaat is mismeesterd. Door de natuur kapot te maken, is de bevolkingsdichtheid groter, krijgen virussen meer vrij spel. Er is de illegale jacht op wilde diersoorten voor voeding, wat virussen doet overspringen. Ik lees over sluimerende virussen in de gletsjers van Tibet, in het ijs op Antarctica, waarvan men niet wéét welke pandemieën ze kunnen veroorzaken als die vrijkomen. Corona is verschrìkkelijk. Echt waar. Mensen sterven. Maar het is ook een beetje karma. Letterlijk: de consequentie van eerder gesteld gedrag. Al vind ik absoluut niet dat de wereld corona verdient. Nìemand zou mogen lijden”, besluit ze.