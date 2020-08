Fotograaf treft bizarre verrassing aan op wildcamera

Fotograaf Jeff Wirth barstte in lachen uit toen hij zag wat voor foto zijn wildtrap-camera had gemaakt. Wirth had gehoopt op een kiekje van een lynx, maar in de plaats daarvan had zijn toestel een verrassing van formaat op beeld vastgelegd. Een man had zowaar geposeerd voor de camera.

Wirth had zijn fototoestel in de buurt van zijn huis opgesteld en ging eenmaal per week kijken naar de resultaten. “Op mijn camera vond ik beelden terug van wasberen, wezels, een aantal lynxen en verschillende vogels, maar nooit was ik tevreden met het resultaat. Daarom liet ik de camera nog maar even staan”, zegt de fotograaf.

“Niet verlegen”

“Toen ik mijn camera enkele dagen geleden nog eens ging checken, zag ik een zeer opmerkelijke bezoeker. Ik moest zo hard lachen! Het was een menselijke bezoeker! Ik maak nooit foto’s van mensen, maar zoals je kan zien was hij niet verlegen. Ik ben vooral blij dat hij mijn materiaal niet gestolen heeft.”