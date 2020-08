West-Vlaanderen is meer dan kust alleen: ontdek al peddelend de polders

Nu heel wat Belgen hun vakantie in eigen land doorbrengen, is het aan de kust over de koppen lopen. Wil je toch een uitstapje maken naar West-Vlaanderen, maar hou je het liever rustig, dan is een fietstochtje door de polders iets voor jou. Naast de prachtige natuur kan je er ook een stukje Belgische wieler- en kunstgeschiedenis ontdekken.

De Polderrandroute is een nieuwe, 47 km lange fietstocht die je door de groene omgeving van de West-Vlaamse polders voert. Ideaal voor wie de kust wil mijden, en al trappend wil genieten van een zee van rust, uitgestrekte vergezichten én de meesterwerken van Constant Permeke.

De Leeuw van Vlaanderen fietst mee

In de sfeer van de Tour belanden vóór je zelf op de fiets kruipt? Je doet het op de Oostmolensite in Gistel, het startpunt van deze tocht door de polders. De prachtig gerestaureerde graan- en olieslagmolen huisvest ook het wielermuseum De Gistelse Flandriens.

Daar maak je kennis met de wielerprestaties van de wat vergeten tourwinnaar Sylveer Maes (winnaar in 1936 en 1939!) en natuurlijk ook met de ‘Leeuw van Vlaanderen’ Johan Museeuw die vlak in de buurt woont. En als je dán nog geen zin hebt om zelf eens goed gas te geven, dan weten we het niet meer!

Schilderachtige natuur

Langs de idyllische Moerdijkvaart en het sluizencomplex van Passendale rij je verder richting het natuurgebied Hoge Dijken. In deze oude binnenduinen werd in de jaren 70 zand afgegraven voor de aanleg van de E40-autosnelweg.

De enorme waterplas die overbleef is nu een uitgestrekt natuurreservaat van 52 hectare. Je kunt er even stoppen om de benen te strekken en vanuit de vele vogelobservatiehutten honderden en honderden eenden en andere broedvogels te observeren.

Er is niet veel verbeelding nodig om te begrijpen waarom schilder en beeldhouwer Constant Permeke uitgerekend in deze landelijke streek zijn schilders- en beeldhouwersatelier had. Zijn modernistische huis ‘De Vier Winden’ in Jabbeke is nu een museum en een grote must, want je kunt er tal van zijn werken bewonderen. Het wondermooie huis heeft een geweldige museumtuin, die naadloos aansluit op de omliggende polders.

Voel het oorlogsverleden

Nog zin in een overweldigende portie natuur? Dan moet je zeker stoppen bij de natuur- en erfgoedsite Vloethemveld. Ooit was het een krijgsgevangenkamp van de Britten, nadien een militair domein. Het terrein was tussen eind 1944 en begin 1945 verdeeld in vier kampen. Drie daarvan huisden in de munitiedepots, een bestond uit enkele ronde tipitenten. Uniek aan het domein is dat je ter plaatse een kunstwerk kan bekijken van een van de krijgsgevangenen, die tijdens hun gevangenis mochten sporten of kunst beoefenen om hun verblijf daar aangenamer te maken. Een van de soldaten die in het kamp werd opgesloten was trouwens Helmut Schmidt, de latere bondskanselier van Duitsland.

Nu overheersen in Vloethemveld 330 hectare stilte en rust. Vanuit de Heidetoren heb je een mooi uitzicht over het natuurgebied. Op het voormalige munitiedepot kom je enkel met de gids en het bos met speelzone is wel vrij toegankelijk.