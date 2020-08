Preformateurs kappen ermee: regeringsvorming terug bij af

Preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) gooien de handdoek in de ring. De Wever en Magnette willen de koning maandag voorstellen om het stokje door te geven aan de liberalen en de groenen, die donderdag samen naar buiten kwamen met een persbericht.

De Wever en Magnette zaten vandaag opnieuw samen met Open Vld en MR in hun zoektocht naar een meerderheid. De liberalen hadden zich daags voordien samen met Groen en Ecolo in een persbericht verzet tegen de werkwijze van de preformateurs. Een en ander draaide vrijdag uit op een erg korte meeting die moeilijk verliep, zo bleek achteraf al snel.

Schuld van de liberalen

Kort nadien volgde het nieuws dat de preformateurs de handdoek gooien. Vooral de liberalen worden in preformateurskringen met de vinger gewezen. De Wever en Magnette hebben “moeten vaststellen dat de liberalen niet over de inhoud willen praten alvorens er een keuze gemaakt wordt over de samenstelling van de regering”, luidt het. “Met de groenen lukte dat wel. Met hen is meer dan zes uur gesproken de voorbije dagen, met de liberalen nauwelijks 60 minuten.”

Koning niet beschikbaar

Of de demarche van De Wever en Magnette definitief is, is voorlopig onduidelijk. Het is immers nog steeds de bedoeling om pas maandag bij de koning langs te gaan, zoals bij hun laatste bezoek werd afgesproken. Dat die timing niet vervroegd wordt, heeft volgens een ingewijde echter vooral te maken met de beschikbaarheid van de koning.