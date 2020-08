Man die ‘Temptation’-Yasmine in elkaar sloeg, reageert: “Ik ben geen monster”

De man die Yasmine Pierards afgelopen zondag in het ziekenhuis heeft geslagen, heeft voor het eerst gereageerd. “Er zijn altijd twee kanten aan elk verhaal, maar geen enkele kant rechtvaardigt geweld”, klinkt het onder meer.

Zondagavond werd Yasmine Pierards, die in 2018 als verleidster meedeed aan ‘Temptation Island, aangevallen door een man tijdens een klein feestje op haar appartement. De 23-jarige ‘Temptation’-verleidster vertelde op Instagram dat ze hem vroeg om weg te gaan, maar dat was niet naar zijn zin. Daarop sloeg hij haar genadeloos in elkaar. Ze moest naar het ziekenhuis met ernstige verwondingen, onder meer een gebroken neus.

Gepaste gevolgen dragen

De afgelopen dagen doken er verschillende valse berichten op die zogezegd van de aanvaller kwamen. We vermoeden sterk dat de man, genaamd Manu, nu écht gereageerd heeft. “Zoals jullie weten zijn er de laatste dagen dingen gebeurd die voor woede en voor moeilijke situaties hebben gezorgd voor velen. Wat er tussen mij en Yasmine is gebeurd, daar ga ik niet in detail op ingaan. Zowel zij als ik hebben stappen ondernomen en voorlopig leg ik mijn lot in de handen van Justitie. Zij zullen hun werk doen en op het einde van de weg de waarheid vinden”, schrijft hij op Instagram.

“Ik richt mij in dit statement vooral naar het publiek. De situatie raakt verhit. Zij die verwachten dat ik nu dingen ga ontkennen, verdraaien of minimaliseren, moet ik helaas teleurstellen. Ik weet wat er zich heeft afgespeeld en zal daar ook de gepaste gevolgen van dragen. Hetzelfde geldt voor zij die op sensatie uit zijn. Dit wordt afgehandeld zoals het moet. Daarmee wil ik zeggen dat statements die tot nu toe zijn uitgekomen of fake profielen die jullie ‘up-to-date’ houden, niets met mij te maken hebben. Zoals jullie weten heb ik geen sociale media meer omdat er een onderzoek loopt dat ik niet ga of wil bemoeilijken.”

Niet aanzetten tot haat

“Nu richt ik me naar de mensen die me kennen en toch over me twijfelen. Neem de tijd om rustig na te denken over hoe je mij kent als persoon; een vriend, een broer, een neef, een collega. Jullie weten in jullie hart hoe ik ben, en daar heb ik verder niets over te zeggen. Ik zou mezelf niet moeten promoten over hoe ik ben. Ik ben niet het monster dat nu wordt afgeschilderd.”

“Tot slot richt ik mij tot de mensen die achter feiten geen mensen zien en doodleuk adressen van anderen, niet eens die van mij, gaan verspreiden. Ik roep op om respect te hebben naar mensen toe. Het aanzetten tot haat is niet wat ik wil of waar ik voor sta als persoon.”

Tegen geweld tegenover vrouwen

“Dit moet mij ook van het hart: alle vrouwen die me kennen en nu niet weten wat ze moeten denken van me: jullie weten dat ik jullie altijd met respect heb behandeld. Dit nieuws kwam hard aan en ik begrijp de frustraties, ik sta op geen enkele wijze achter haat of geweld tegenover vrouwen. Ik heb een moeder, een dochter, ik heb zussen, nichten en vriendinnen. Er zijn altijd twee kanten aan elk verhaal, maar geen enkele kant rechtvaardigt geweld.”

“Nadat deze zaak in de rechtbank behandeld is en de waarheid bovengekomen is, ga ik openlijk kunnen vertellen hoe mijn kant van het verhaal eruitzag. De velen onder jullie die zich gekwetst voelen: dit was niet de bedoeling waarvoor ook mijn excuses. Dit was kort wat er van mijn hart moest. Waartoe ik me als man verplicht toe voelde. Manu”, klinkt het.