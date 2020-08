Journalist doet Trump met mond vol tanden staan: “Hebt je spijt van al je leugens?” (video)

“Heb je spijt van al je leugens?” Met die vraag heeft een reporter van de Amerikaanse nieuwssite HuffPost president Donald Trump even stil kunnen krijgen. Beelden van het voorval gaan viraal op sociale media.

Dáte heeft naar eigen zeggen vijf jaar lang gewacht om Trump de vraag “Heeft u spijt van al uw leugens?” te kunnen stellen. Waarop Trump antwoordt: “Van al wat?”. “Alle leugens en alle oneerlijkheden”, repliceert de journalist. Waarop Trump vraagt: “Die wie heeft verteld?” Waarop de reporter antwoordt: “U.”

Trump weet zichtbaar even niet goed wat te zeggen en besluit de reporter daarop te negeren en iemand anders een vraag te laten stellen.



In juli bracht de Washington Post een artikel uit waaruit bleek dat Trump tijdens zijn presidentschap meer dan 20.000 valse of misleidende claims heeft geuit.

For five years I’ve been wanting to ask him that.

— S.V. Dáte (@svdate) August 13, 2020