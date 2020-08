Gebeten door een mug? Negen natuurlijke manieren om de jeuk te stoppen

Een aangename temperatuur en prachtige zonsondergang, tot in de late uurtjes kletsen bij een kampvuur terwijl je uitkijkt over een meer. Het is ongetwijfeld precies wat je je voorstelt bij een perfecte zomeravond, maar in die voorstelling vergeet je waarschijnlijk één ding: je komt vast en zeker thuis met een aantal muggenbulten.

Muggenbeten voorkomen is weliswaar vrij lastig als je niet naar knoflook, basilicum, citronella en/of andere vreemde goedjes wil ruiken, maar de jeuk stoppen kan wél op heel wat natuurlijke manieren. We zetten er negen op een rij.

1. Met een bananenschil

Het klinkt misschien een beetje vies, maar de binnenkant van een bananenschil helpt goed tegen de jeuk. Maak je muggenbeten eerst goed schoon en wrijf een paar minuten met de schil over de plek.

2. Met een gebruikt theezakje

Als je een fervente theedrinker bent, kan je vast wel even een gebruikt zakje aan de kant leggen om een paar minuten op je muggenbeet te leggen. Het zakje is niet alleen goed voor de verkoeling van het wondje, maar de thee helpt ook om de jeuk én de zwelling te verminderen.

3. Met een ijsblokje

Een ijsklontje is een heel tijdelijke oplossing, maar zorgt wel voor voldoende verlichting om even zonder jeuk te zitten. Verkoeling vervangt dan de jeuk.

4. Met etherische olie

In dit-kun-je-doen-tegen-muggenbeten-lijstjes wordt vaak aangeraden om tandpasta op je muggenbult te smeren, maar een etherische pepermuntolie is natuurlijker en beter voor je huid (mits je niet te veel gebruikt). Ook tea tree en eucalyptus kunnen bijvoorbeeld helpen.

5. Met een schijfje citroen

Je kunt wat druppels limoensap gebruiken, maar een schijfje citroen op de muggenbeet houden is even gemakkelijk. Het zuur verzacht de jeuk. Zorg er alleen wel voor dat het wondje nog niet open is voor je de citroen erop legt, anders krijg je een branderig gevoel.

6. Met aloë vera

Heb je een aloë vera-plant in huis, snijd dan een blad af en haal het gelachtige sap eruit. Aloë vera werkt enorm verkoelend en gaat de zwelling tegen. Ook handig bij zonnebrand!

7. Met honing

Dat honing goed is voor je huid, blijkt wel uit het feit dat het in veel DIY-maskertjes zit. Maar ook tegen de jeuk komt die van pas. Smeer gewoon een klein beetje op je muggenbeet.

8. Met zout

Niet meteen wat je verwacht, maar ook zout zou je kunnen proberen. Het goedje moet natuurlijk wel blijven plakken, dus maak de muggenbeet eerst een beetje nat.

9. Met (appelcider)azijn

Azijn werkt hetzelfde als citroen: het zuur vermindert de jeuk. (Appelcider)azijn is heel makkelijk aan te brengen door eerst wat op een tissue of watje te druppelen. De appelcider-variant is wat milder dan gewone azijn.

Bron: Metro Nederland