Anuna De Wever mag op de koffie bij Angela Merkel: “Ik hoop dat ze goed luistert”

Volgende week donderdag ontvangt de Duitse bondskanselier Europese klimaatjongeren om te praten over klimaatbescherming. Voor ons land schuiven Anuna De Wever en Adélaïde Charliér mee aan tafel.

De oprichtster van Youth for Climate en aanstoker van de klimaatbetogingen geniet op dit moment van vakantie in de Franse Alpen. Ze is halfweg haar stage in het Europees Parlement halfweg is. Ze ondersteunt er de communicatiedienst bij de Europese Groene fractie.

“We zijn op de hoogte van alles over de Green Deal, hebben zittingen bijgewoond, gepraat met Europarlementariërs”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. “Zo had ik een vurige discussie met een parlementslid van de EPP (rechtse fractie, red.) die me nadien toch kwam zeggen hoe verfrissend ze onze aanwezigheid vindt.”

“Ze kennen ons allemaal”

Ze vertelt hoe haar beweging en inspanningen bij de Europarlementsleden niet onopgemerkt voorbijgaan. “Ze kénnen ons, allemaal. De impact die onze beweging heeft, is gigantisch. Naar buiten toe lijkt het weggedeemsterd, maar bij alles wat daar aan klimaat gebeurt, wordt in het Europees Parlement telkens weer verwezen naar de eisen van de jongeren die met miljoenen op straat zijn gekomen. We hebben extreem veel druk gezet”, aldus Anuna De Wever, die ook een gesprek had met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.

Samen met haar Europese evenknieën heeft ze de ambitie om bij zoveel mogelijk staatshoofden persoonlijk onze eisen te gaan voorleggen. “Merkel is de eerste in ons rijtje. Ik hoop dat ze goed luistert. Duitsland krijgt straks enorm veel invloed in Europa”, besluit De Wever, die in september een studie sociale wetenschappen start aan de VUB.