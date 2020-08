Alle leerlingen kunnen op 1 september naar school

Alle leerlingen van het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs zullen in de eerste week van september naar school kunnen gaan. Dat zijn minister van Onderwijs Weyts (N-VA), de onderwijswereld en de experten overeengekomen. Na die eerste week kunnen er wel aanpassingen komen in gemeenten met een “acute pandemiesituatie”.

“Het uitgangspunt voor de heropstart van de scholen in september is en blijft het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het kleuter-, lager en secundair onderwijs», stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vrijdag. “Dat recht willen we maximaal beantwoorden door les in de klas, gegeven door de leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling maar echt afstandsonderwijs is louter een alternatief wanneer de veiligheidsvoorschriften zulks vereisen.”

Code geel

Gelet op het advies en de verantwoording van de experten van de GEES en de afweging van zowel epidemiologische als pedagogische en welzijnsoverwegingen in hoofde van leerlingen, leerkrachten en ouders, beslissen het onderwijsveld en de gemeenschapsministers samen om vast te houden aan de code geel voor het volledige onderwijs, met evenwel grote waakzaamheid en dientengevolge enkele aanpassingen.

Mondmaskerplicht

Concreet wordt code geel verstrengd vanaf het secundair onderwijs op vlak van mondmaskerplicht, de toegang van derden tot de onderwijsinstelling en de extra-murosactiviteiten. De beperkte epidemiologische impact van de ene schoolvrije dag op woensdag weegt onvoldoende op tegen de organisatorische en pedagogische neveneffecten zodat in code geel standaard wordt uitgegaan van een vijfdaagse schoolweek.

Wanneer code oranje?

Na de eerste schoolweek zal enkel in gemeenten “waar de pandemiesituatie acuut is” overgeschakeld kunnen worden op code oranje. Dat zou dan betekenen dat de leerlingen in het secundair onderwijs slechts week om week naar school kunnen. Klassen worden dan gehalveerd, waarbij de ene helft op school aanwezig is en de andere thuis, en omgekeerd. Een lokale crisiscel, aangevuld met mensen uit onder meer het onderwijs, zal daarover kunnen beslissen, maar moet die beslissing wel ter goedkeuring voorleggen aan de minister van Onderwijs.

De uitzondering is echter de eerste graad van het middelbaar. Ook in code oranje zullen de leerlingen van het 1e en 2e middelbaar 5 dagen op 5 naar school kunnen gaan, “gelet op de beperktere impact op besmettingen en pedagogische overwegingen”. Leerlingen van het basisonderwijs en ook de kleutertjes kunnen ook altijd naar school, onder elke code dus, of het virus nu hard rondgaat of niet.

Om de week

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar code oranje. Het secundair onderwijs, het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs schakelen dan naar code oranje. Op dat moment zullen leerlingen maar om de week fysiek naar school kunnen gaan.