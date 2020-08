Jongeren onder de 25 niet altijd meer welkom op Airbnb

Airbnb heeft het gehad. Het verhuurplatform heeft de laatste tijd veel klachten gekregen over mensen die een huis huren en daar feestjes in organiseren. Die zorgen voor een slechte naam voor Airbnb en zijn bovendien zeer ongewenst in tijden van corona. Het bedrijf grijpt nu in.

Het Amerikaanse verhuurplatform gaat testen of er minder feestjes georganiseerd worden als er enkel nog mensen ouder dan 25 jaar een volledig huis mogen huren.

Concreet zullen in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk mensen onder de 25 niet langer een volledig huis afhuren via Airbnb.

Positieve reviews

Mensen die binnen die categorie vallen, maar al minstens drie positieve reviews en geen enkele negatieve hebben gekregen van verhuurders, kunnen wél nog een huis huren.

Het verbod in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is opmerkelijk, maar niet het eerste in z’n soort. Airbnb volgt het voorbeeld van gelijkaardige regels in de Verenigde Staten en Canada. Die kwamen er na een dodelijke schietpartij in een gekend feesthuis.