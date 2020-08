ONHERKENBAAR! Zo zag ‘Temptation’-Fabrizio eruit toen hij nog geen baard had (foto)

Fabrizio Tzinaridis heeft op Instagram een foto uit de oude doos gedeeld waarop hij zonder baard te zien is. Een heel ander zicht, zo blijkt…

Sinds hij in 2018 bekend werd door ‘Temptation Island’ hebben we Fabrizio Tzinaridis altijd met baard gezien. Maar dat gezichtshaar is er uiteraard niet altijd geweest. Op Instagram vroeg iemand hem wanneer hij zijn baard gaat afscheren. “Ik denk dat dit de laatste foto is zonder baard. Moge hij rusten in vrede”, antwoordde hij met een foto van enkele jaren geleden.

Jason Momoa

Het is duidelijk dat de 27-jarige ‘Temptation’-verleider niet van plan is om afscheid te nemen van zijn baard. Integendeel, hij wil dezelfde weg op gaan als de Amerikaanse acteur Jason Momoa (41), die bekend is om zijn rol als Khal Drogo in ‘Game of Thrones’ en Arthur Curry in ‘Aquaman’. Hoe meer haar, hoe beter, dus.