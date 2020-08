Nog veel vraagtekens rond ‘Vlaamse Netflix’

De mediawereld kijkt met argusogen naar de lancering van Streamz, het Vlaamse antwoord op Netflix. DPG Media en Telenet geven vooralsnog weinig details prijs over hun streamingplatform.

DPG Media en Telenet willen hun dienst, een lokaal alternatief voor Netflix, in het najaar lanceren. Een exacte datum is er nog niet, de prijs is evenmin bekend. Op 1 september starten ze wel het bedrijf op waarin ze een gelijk aandeel hebben. Peter Vindevogel van Telenet wordt CEO, Kris Vervaet van DPG Media wordt voorzitter van de raad van bestuur. Het bedrijf, dat ook Streamz zal heten, krijgt zijn zetel in Vilvoorde, tegenover de vroegere hoofdzetel van DPG Media op Medialaan 1.

Telenet en DPG bezitten samen al alle grote commerciële tv-zenders in Vlaanderen: DPG Media heeft onder meer VTM, Q2 en CAZ, terwijl Telenet VIER, VIJF en ZES in huis heeft. Het telecombedrijf heeft met Woestijnvis ook een productiehuis in handen, en had met Play en Play More al een eigen catalogus met films en series op aanvraag.

VRT moet mee in bad

Of Play en Play More, die vooral steunen op een uitgebreide HBO-catalogus, blijven bestaan naast Streamz, is nog niet duidelijk. Welke content op het nieuwe streamingplatform zal verschijnen is ook nog een vraagteken. DPG spaarde alvast zijn prestigieuze reeks ‘De Bende van Jan de Lichte’ een hele tijd op voor de streamingdienst.

De Vlaamse regering wil dat ook de openbare omroep VRT meewerkt aan het Vlaamse streamingproject. Dat staat in het regeerakkoord, maar de VRT heeft met VRTNU intussen een eigen goed draaiende dienst, die bovendien gratis is. “We zouden graag ook VRT mee in het aanbod hebben, zoals hun aanbod op Netflix”, klinkt het bij DPG.