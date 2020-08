LIFEHACK. Wist je dat je je ijs omgekeerd in de vriezer moet bewaren?

Extreme hitte vraagt om extreme afkoelingsmaatregelen, dus de kans is groot dat je de afgelopen dagen weleens een ijsje of vijf gegeten hebt. Zelf hebben wij in elk geval een ijsvoorraad van jewelste in de vriezer liggen. Maar als we het alom bekende ijsjesmerk Ben & Jerry’s mogen geloven, bewaren we ons ijs helemaal verkeerd.

Het lijkt uiteraard logisch om je pot ijs met de deksel naar boven te bewaren. Een pot bewaar je nu eenmaal rechtop, toch? Wel, dat blijkt voor ijs dus niet het geval te zijn.

Freezer burn

Ben & Jerry’s deelde de tip en gaf meteen ook aan waarom je je pot ijs beter omgekeerd in de vriezer bewaart. Op die manier voorkom je namelijk die vervelende freezer burn, de ijskristallen die zich vaak vormen bovenop je ijs eens je de pot hebt geopend. Die kristallen ontstaan door het vocht dat in het ijs zit, die zich in combinatie met de omgevingslucht en de vriestemperaturen omzet in waterkristallen. Die zijn niet alleen vervelend om te eten, maar kunnen de kwaliteit van je ijs ook beïnvloeden. Om de freezer burn tegen te gaan, volstaat het volgens het ijsjesmerk dus om je pot ondersteboven te bewaren. Het overtollige vocht loopt zo in het deksel en krijgt minder kans om kristallen op je ijs achter te laten. Handig weetje tijdens deze oververhitte dagen!