LIEF. Vrouw tot tranen geroerd door meisje dat ‘Black Lives Matter’ naar haar roept

Men zegt wel eens dat de waarheid uit een kindermond komt. Elke ouder weet hoe dan ook het voelt wanneer zijn of haar spruit iets ongepast zegt tegen een vreemde, zo ook de Amerikaanse Cassie, mama van de vierjarige Camryn. Haar dochter vond er niets beter op om “black lives matter” te roepen naar een zwarte vrouw in de supermarkt. Gelukkig was de vrouw erg vertederd door de opmerking van de kleuter.

“Ik liep terug naar Camryn en bedankte haar omdat ze erkende dat ook mijn leven belangrijk is”, zei Sherri Gonzales tegen CBS4. “Haar moeder had helemaal niet verwacht dat Camryn zoiets zou roepen en stond dus ook met haar mond vol tanden. Maar Camryn’s woorden waren zo krachtig, ze wou gewoon een punt maken.”

De drie geraakten aan de praat en deelden hun telefoonnummers uit. Later die dag deelde Sherri op Instagram een foto van haar met Camryn en schreef dat “vandaag een goede dag was. De jongere generatie gaat de wereld veranderen.”

Rommelmarkt

Een paar dagen later kreeg Sherri een telefoontje van Cassie, de mama van Camryn. Cassie had een garageverkoop georganiseerd en wou alle opbrengsten doneren aan het goede doel van Sherri, Sherri’s Girl Empowerment International.

De non-profitorganisatie wil “grote veranderingen teweeg brengen in de wereld” en opende onder andere al een schooltje en kinderopvang in Kenia. De rommelmarkt bracht maar liefst 2.070 euro op. “Ze hebben al hun opbrengsten gedoneerd aan mijn schooltje”, zei Sherri. “Dit is alleen maar gebeurd omdat een lief vierjarig meisje erkende dat mijn leven belangrijk is”, besluit de vrouw.