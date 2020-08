Kopers Parijse villa van 35 miljoen euro wisten niet dat DIT in de kelder lag te rotten

In een peperduur herenhuis in het hartje van Parijs zijn in de kelder rottende resten van een lijk gevonden. Omdat er aanwijzingen van geweld zijn, opende de politie een moordonderzoek. Het domein was nog maar net in januari verkocht voor 35 miljoen euro nadat het meer dan dertig jaar leegstond.

Thuis werken in deze hitte is zeker onaangenaam, maar beeld je even in dat je tijdens de hittegolf een huis renoveert en dan ook nog eens een dertig jaar oud lijk in de kelder ontdekt. Dat is wat werkmannen in een exclusief Parijs herenhuis overkwam. Het lichaam was al in verre staat van ontbinding en lag onder een stapel planken en afval. Verschillende botten waren gebroken en de resten vertoonden steekwonden, aldus Le Monde. De politie startte daarop een moordonderzoek.

Buur van Yves Saint Laurent

Het lichaam lag in een van de meest exclusieve woonsten van de Franse hoofdstad. Het herenhuis ligt in het hartje van Parijs, op enkele minuten van Les Invalides en de ambtswoning van de Franse president Emanuelle Macron. Het domein dat grenst aan de achterkant was vroeger van niemand minder dan Yves Saint Laurent. De woonst omvat vier gebouwen en een mooie tuin, maar was in slechte staat nadat het meer dan dertig jaar leegstond. Hieronder vind je foto’s van het indrukwekkende domein.

Jeudi sera vendu aux enchères un ensemble immobilier de 1 597 m² sur un terrain de 2 000 m², à l’abandon depuis trente ans. Où ça ? En plein Paris, dans le 7e arr., rue Oudinot, entre les Invalides et le Bon marché. Mise à prix : 6 millions d’euros. (C’est le moment d’acheter.) pic.twitter.com/X72C1cnOcw — George Kaplan (@monsieurkaplan) January 20, 2020

‘Het laatste echt indrukwekkende eigendom in de meest gewilde buurt van Parijs’ werd in januari verkocht voor 35,1 miljoen euro. De veiling duurde amper een kwartier. De nieuwe eigenaar is Jean-Bernard Lafonta, een Franse ondernemer, nam het over van een discrete Nederlandse onderneming en plant om het in zijn oude glorie te herstellen, maar de renovatie is na de vondst van het lijk tot na de zomer stilgelegd.

“Slachtoffer had drankprobleem”

Aan de hand van documenten die op het lichaam gevonden zijn, identificeerde de politie het slachtoffer als Jean-Pierre Renaud en ging het na dat de moord zo’n dertig jaar geleden plaatsvond. “Renaud had geen vaste verblijfplaats en een drankprobleem”, aldus een bron bij de politie. “Het is nog onduidelijk of de moord in de kelder plaatsvond of hij nadien naar het herenhuis gebracht is.”