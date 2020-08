Harry en Meghan verhuizen naar mondain plekje aan de Amerikaanse kust

De Britse prins Harry (35) en hertogin Meghan (39) zijn met hun eenjarige zoon Archie verhuisd naar de Californische kuststad Santa Barbara. Dat bevestigde een woordvoerder van het stel. De twee vluchtten weg uit Los Angeles omdat de paparazzi hen daar constant op de hielen zaten.

Prins Harry en hertogin Meghan Markle hebben hun intrek genomen in een nieuwe villa in Amerika. Het koppel is samen met hun eenjarig zoontje Archie verhuisd van Los Angeles naar de kuststad Santa Barbara. Daar zullen ze wonen in een villa ter waarde van 10 miljoen dollar. Het huis dat ze huurden in LA was kleiner, maar vooral ook vaak omsingeld door paparazzi. De nieuwe woonst moet het gezin wat meer rust gunnen.

Santa Barbara ligt ongeveer 180 kilometer verderop in het noordwesten van de metropool aan de Amerikaanse westkust. De woordvoerder van het stel vroeg om de exacte woonplaats van de familie niet bekend te maken, maar gaf wel mee dat Harry en Meghan daar al sinds juni wonen. Het is hun permanente thuis en hun privacy moeten worden beschermd.

Drone boven tuin

Harry en Meghan hebben er al heel lang last van voortdurende observatie door de tabloidpers. Nog maar een paar weken geleden heeft het echtpaar hierover een rechtszaak aangespannen bij een rechtbank in Los Angeles. Het stel voelde zich lastiggevallen door paparazzi op hun terrein. Onder andere fotografen met drones zouden hun zoon Archie in de tuin hebben gefotografeerd.

Meghan klaagt ook de uitgever van Mail on Sunday in Londen aan. De krant bracht uittreksels van een brief van de hertogin aan haar vader uit. Ze vindt dit een schending van haar privacy. Meghan ligt sinds haar huwelijk in mei 2018 in de clinch met haar vader.