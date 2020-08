Deze stoffen houden je koel tijdens een hittegolf

Eerlijk is eerlijk, wanneer de temperaturen vlotjes de dertig graden passeren, zouden we liefst de hele dag in ons blootje rondhuppelen – of beter gezegd, languit in de zetel liggen. Helaas is onze maatschappij niet zo happig op blote poepen en andere intieme delen, dus het is wel zo beleefd om jezelf op z’n minst een beetje aan te kleden wanneer je de deur uitgaat.

Dat gezegd zijnde, je houdt je kleding tijdens een hittegolf liefst wel zo luchtig mogelijk. De gedachte aan een dikke jas alleen al is genoeg om je slecht te doen voelen. Dat je beter geen wollen trui aantrekt, is wel zo logisch, maar hoe zit het met andere stoffen? Welke materialen werken het best om je koel te houden? Wel, we zetten ze even op een rijtje.

Linnen

Waar wol symboolstaat voor de winter, is linnen zo’n beetje het stoffen equivalent van de zomer. Zelf moeten we meteen aan zwoele Italiaanse zomerdagen denken. Het natuurlijke materiaal is niet alleen duurzaam, maar ook je beste vriend bij hete temperaturen. De stof absorbeert met gemak grote hoeveelheden vocht en isoleert je ook nog eens tegen de warmte – hoe gek dat misschien ook mag klinken. En oké, die linnen broek kreukt wel érg snel, maar dat nemen we er graag bij.

Lyocell

Wellicht heb je weleens van deze stof gehoord, maar weet je eigenlijk niet waarvan ze gemaakt is. Lyocell of tencel is dan wel geen natuurlijke stof, maar is wel gemaakt van natuurlijke vezels: houtpulp. En wees gerust, dat betekent niet dat de stof ook ruw aanvoelt, integendeel. Kleding gemaakt van tencel voelt erg zacht aan, is luchtig en absorbeert je zweet zonder probleem. In tegenstelling tot linnen is deze stof dan weer extreem kreukbestendig, dus als je gehecht bent aan gebruiksgemak is dit een prima optie.

Katoen

Deze oude vriend kon uiteraard niet ontbreken. Wie denkt aan een luchtige zomerstof, denkt waarschijnlijk in de eerste plaats aan katoen. Niet zonder reden, want naast vochtabsorberend is deze stof ook nog eens je ideale kompaan tegen onaangename geurtjes. Uiteraard is het wel belangrijk om te letten op welke soort katoen je koopt; naast luchtige varianten heb je ook dikkere varianten en dat is niet wat je wil tijdens de zomermaanden. Aangezien de katoenteelt erg veel water consumeert, is dit jammer genoeg niet de meest duurzame optie – tenzij je kiest voor een tweedehands exemplaar uiteraard.