BIZAR. Dit is de impact van de hitte op onze hersenen

Misschien is het je de laatste dagen al opgevallen. Hoe warmer het wordt, hoe meer moeite we lijken te hebben om ons te concentreren. We worden nu eens chagrijnig, dan weer extreem moe. Dat het weer een invloed heeft op hoe we ons voelen, moge dus duidelijk zijn, maar volgens de wetenschap is er meer aan de hand.

Wetenschappers van de universiteit van Boston in Amerika voerden in 2016 een interessante test uit. Een groep van 44 studenten moest twaalf dagen lang verschillende denkoefeningen uitvoeren. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat er tijdens die twaalf dagen ook een hittegolf plaatsvond.

Trage hersenen

De studenten werden in tweeën gesplitst: de ene groep moest de oefeningen uitvoeren in een lokaal met airco waar de temperatuur 21,6°C bedroeg, de andere moest puffen in een omgeving waar de thermometer 27,6°C aangaf. De hitte had duidelijk een invloed op de prestaties van de proefpersonen. De proefpersonen in de warme omgeving maakten beduidend meer fouten dan de andere groep. En na uitgebreid onderzoek ontdekten de wetenschappers dat ons brein maar liefst 13% trager reageert als we aan hitte worden blootgesteld. Naar de reden daarachter is het voorlopig nog even vissen. Het zou volgens de onderzoekers te maken kunnen hebben met het feit dat onze hersenen minder geïrrigeerd zijn wanneer we het warm hebben, maar dat is dus nog niet helemaal zeker. Nu weet je in ieder geval dat het niet meer dan normaal is als je tijden een hittegolf wat minder productief bent dan gebruikelijk.