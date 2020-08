Aantal ziekenhuisopnames en overlijdens stijgt fors

Het nieuwe aantal ziekenhuisopnames is de voorbije week met 33 procent gestegen. Ook het aantal doden kende een vergelijkbare stijging. Het aantal nieuwe besmettingen blijft hoog, maar lijkt wel te stabiliseren.

In de week van 3 tot 9 augustus werden gemiddeld 31 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 33 procent ten opzichte van de week voordien (23,3). Momenteel liggen er 301 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 76 op intensieve zorgen.

In dezelfde periode stierven gemiddeld 4 mensen per dag aan het longvirus. Vorige week waren dat er gemiddeld 2,9, dus kunnen we spreken van een stijging van 40 procent. De totale dodentol in ons land bedraagt 9.900.

Het aantal nieuwe infecties is gestegen tot gemiddeld 601,4 per dag. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van de week voordien (531,9), maar de piek lijkt nu wel bereikt te zijn. In het totaal raakten 75.647 mensen besmet door het coronavirus.