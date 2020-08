Steven Van Gucht: “Binnen twee weken is situatie in Brussel even slecht als in Antwerpen”

Viroloog Steven Van Gucht vreest dat, als de huidige toename aanhoudt, Brussel binnen een tweetal weken hetzelfde niveau van de provincie Antwerpen zal bereiken. Dat verklaarde hij op de persconferentie van Sciensano.

In Antwerpen vindt momenteel nog steeds een derde van alle besmettingen met het coronavirus plaats. Gelukkig is de situatie in Antwerpen wel aan het verbeteren, maar het probleem verplaatst zich naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Het is belangrijk om opnieuw te herinneren dat er belangrijke regionale verschillen zijn. In de provincies Antwerpen, Limburg en Luxemburg zien we dat de curves eerder in dalende lijn zijn. De grootste stijging daarentegen zien we momenteel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hier is het weekgemiddelde toegenomen met 57 procent. Dat is iets lager dan de week daarvoor, maar het blijft toch nog steeds zorgbarend. In de provincie Antwerpen, waar in totaal een derde van alle besmettingen plaatsvindt, zien we daarentegen een daling van 3 procent”, aldus Van Gucht

Ook Luik en Oost-Vlaanderen problematisch

De viroloog vreest dat Brussel binnenkort het nieuwe Antwerpen wordt. “Als de toename zoals die nu is aanhoudt, gaan we ervan uit dat binnen een tweetal weken Brussel het huidige niveau van de provincie Antwerpen zal bereiken. In de overige provincies zien we momenteel stijgingen tussen de 20 en 50 procent op weekbasis. We zien de sterkste toename in de provincies Luik en Oost-Vlaanderen, waar elk zo’n 400 nieuwe gevallen per week worden geregistreerd”, klinkt het.

Hoogste aantal dagopnames sinds eind mei

Wat de algemene cijfers betreft, werden in de week van 2 tot 8 augustus gemiddeld 604,1 besmette mensen vastgesteld. Dat is een toename van 12 procent in vergelijking met de week voordien (537,6). In het totaal raakten 75.008 Belgen besmet door het coronavirus.

Dinsdag werden 48 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, waarvan 11 in Antwerpen en 12 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is het hoogste aantal dagopnames sinds eind mei. In de afgelopen week werden gemiddeld 32,6 coronapatiënten opgenomen. Dat is een stijging van 47 procent in vergelijking met de week voordien (22,1). Momenteel liggen er 307 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 77 op intensieve zorgen.

Ook het aantal overlijdens blijft stijgen. In de afgelopen week stierven gemiddeld 3,7 mensen aan het longvirus, 63 procent meer dan vorige week. De totale dodentol bedraagt nu 9.885.