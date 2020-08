Josje onder vuur door uitspraak over corona: “Dat meisje is een gevaar”

Ex-K3’tje Josje Huisman heeft bij heel wat bekende Vlamingen kwaad bloed gezet met haar oproep om te betogen tegen de coronamaatregelen. “Alsjeblieft, luister niet naar haar”, klinkt het onder meer.

Vorige week riep Josje Huisman de Antwerpenaren op om op straat te komen tegen de verstrengde coronamaatregelen. “Een avondklok. Verplichte mondmaskers. Je buren verklikken op aanraden van de politie… In Duitsland wéten ze dat het op die manier niet de goede kant op gaat. Wanneer staan we op in Antwerpen?”, schreef ze op Instagram.

Schreeuw om aandacht

Haar bericht lokte heel wat reacties uit, ook van bekende Vlamingen. De meesten van hen zijn het niet eens met de 34-jarige zangeres. Kurt Van Eeghem (67), bijvoorbeeld, vindt zelfs dat ze op die manier een gevaar voor de gemeenschap is. “Dat meisje moet ogenblikkelijk in quarantaine, liefst zónder contact met de buitenwereld. Want met deze uitlatingen is zij een gevaar voor de gemeenschap. Ik hou me, net als 99% van de Antwerpenaren, aan de richtlijnen. Want ik ga ervan uit dat de mensen die ze uitvaardigen het veel beter weten dan ik. De oproep van Josje catalogiseer ik als een schreeuw om aandacht. Heel fout! Gezond kan je dit schaamteloos pr-verhaal van haar niet noemen. Dus quarantaine is de enige oplossing”, vertelt hij in TV-Familie.

Voorbeeldfunctie

Ook Miss België Celine Van Ouytsel (23), die haar oma verloor aan het coronavirus, betreurt de oproep. “Vóór de extra maatregelen leek corona van de aardbol verdwenen. Mensen die mij een selfie vroegen, regeerden onthutst als ik zei dat ze 1,5 meter afstand moesten bewaren. Ze lachten mij vierkant uit. Mijn oma is wel gestorven aan het virus, hé! Ik vind dat ik als Miss België een voorbeeldfunctie heb, maar Josje Huisman heeft dat óók. Een mondmasker dragen is een kleine moeite. Zeker als je weet dat mensen in de zorgsector dat dag en nacht dragen. Alsjeblieft: luister niet naar die oproep van Josje!”, klinkt het.

Not done

“Ik vind het niet oké om je te verzetten tegen adviezen om onze volksgezondheid te beschermen”, reageert gezondheidscoach Martine Prenen (56). “Oké, ik ben het ermee eens dat mondmaskers een vals gevoel van veiligheid geven. Ik denk dat mensen én alle hygiënemaatregelen moeten volgen én 1,5 meter afstand moeten bewaren. Misschien neemt Josje het op voor de Antwerpse middenstand. Natuurlijk moet je niet doen alsof elke handelaar de pest heeft. Je kunt echt wel de economie draaiende houden. Maar hou je aan alle veiligheidsvoorschriften. Het is nu niet het moment om er de kantjes af te lopen. En betogen, dicht op elkaar gepakt zodat het virus vrij spel krijgt, vind ik not done. Zelf ben ik ultravoorzichtig. In mijn bubbel zitten mijn mama en papa – zeventigers – en ik wil hen nog lang bij mij houden”, lezen we.

Steun

Niet iedereen is tegen de oproep van Josje. ‘De Buurtpolitie’-actrice Dorien Reynaert (31), bijvoorbeeld, begrijpt Josjes frustratie maar al te goed. “Wát mogen wij eigenlijk nog in dit land? Niet met twee personen gaan winkelen, ook al zit je in dezelfde bubbel. Niet meer naar de horeca na 23 uur. Als je zonder mondmasker durft rond te lopen, word je aanzien als de grootste crimineel. De cultuur- en evenementensector kan al maanden niet werken. Dagjestoeristen zijn niet meer welkom aan de kust. Hoelang laten wij dit nog toe?”, luidt het.

Reactie van Josje

Josje reageerde intussen zelf op de heisa. “Ik vraag me gewoon af waarom iedereen zomaar akkoord gaat met de heftige maatregelen die geen steek houden en alle kanten uitschieten. Ik wens niemand een ziekte toe en wil ook graag dat mensen gezond en gelukkig zijn. Het heeft geen zin om te gaan haten nu. Mensen, please, hou het netjes. Ik heb m’n comments uitgezet, want sommigen houden het allesbehalve netjes en daar heb ik geen behoefte aan. Ik denk er het mijne van. Jij mag het jouwe denken”, klinkt het.

Hieronder haar oproep op Instagram vorige week: