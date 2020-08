Jongen van 17 bouwt zelf overzichtelijk alternatief voor website Sciensano

Robin Paret, een 17-jarige jongen uit het West-Vlaamse Wervik, heeft zelf een website gemaakt waarop je per gemeente een overzicht krijgt van de nieuwe coronabesmettingen. In tegenstelling tot de website van het gezondheidsinstituut Sciensano vind je op covidbe.web.app niet alleen de weekgemiddeldes, maar de dagelijkse nieuwe gevallen.

Sinds de start van de coronapandemie leven we op het ritme van coronacijfers, weekgemiddeldes en curves. Vooral naar de data van Sciensano kijkt iedereen elke dag halsstarrig uit. Het gezondheidsinstituut monitort het verloop van de epidemie in Belgiƫ en bundelt de gegevens op zijn website. Al kan dat wel beter, aldus Robin Paret. De 17-jarige jongen uit het West-Vlaamse Wervik vond de presentatie van de cijfers online niet duidelijk genoeg en bouwde daar zelf maar een website.

“Geen onzin met gemiddeldes”

Zijn alternatief heet covidbe.web.app en is heel gebruiksvriendelijk. Je hoeft enkel bovenaan de gemeente in te vullen waarvoor je de cijfers wil weten en binnen de kortste keren krijg je die overzichtelijk te zien. Opmerkelijk is dat de website van Paret niet alleen de weekgemiddeldes geeft, net zoals Sciensano, maar ook beschikt over het aantal gevallen per dag.

“In het begin wou ik enkel maar een alternatief maken op het dashboard van Sciensano per gemeente, maar tot mijn verbazing vond ik meer dan ik wou: de data per gemeente, ook per dag, geen onzin met gemiddeldes”, aldus Paret. “Je kan dus daadwerkelijk iedere dag zien hoeveel besmettingen er bijgekomen zijn in je gemeente. De data is er, maar Sciensano heeft geen manier om die te bekijken in hun dashboard.”

“Ik betaal nog liever dan advertenties toe te voegen”

“Op mijn website kan je je gemeente kiezen of ingeven, dan krijg je enkele interessante en gedetailleerde cijfers, samen met een interactieve grafiek van de aantal besmettingen en het aantal besmettingen per dag in de loop der tijd. Samen met een trendlijn van de laatste 7 dagen.”

“De site wordt nu zonder kosten onderhouden dankzij een gratis service van Google, maar als ik over mijn quota ga, zal ik wel moeten betalen voor de uitbating. Hopelijk komt er hier nog een oplossing voor, want advertenties plaatsen op een informatieve website met gratis gegevens vind ik geen leuk idee, dan betaal ik nog liever.”