HelloFresh en Zalando plukken vruchten van coronapandemie

Hoewel de coronapandemie voor de meesten onder ons voornamelijk negatieve gevolgen heeft, is dat duidelijk niet op iedereen van toepassing. Door de lockdown kochten meer en meer mensen hun boodschappen en andere producten online. Dat wierp zo z’n vruchten af, zeker voor de grote spelers binnen de industrie.

Waarom zou een mens nog gaan winkelen en zich blootstellen aan het coronavirus als je ook gewoon lekker thuis kan blijven en online kan bestellen? Dat is een redenering die door velen werd gevolgd als we de cijfers van HelloFresh en Zalando mogen geloven.

Online boodschappen

De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh heeft in het tweede kwartaal van het jaar recordresultaten in de boeken gezet. De onderneming profiteerde volop van de coronacrisis doordat veel mensen ervoor kozen om maaltijdboxen te laten bezorgen in plaats van zelf naar de winkel te gaan. HelloFresh slaagt er bovendien beter in om zijn klanten vast te houden en merkt dat ze meer bestellen.

De onderneming, die recentelijk nog haar verwachtingen verhoogde voor heel 2020, sloot de meetperiode af met een omzet van 972,1 miljoen euro. In vergelijking met een jaar eerder was daarmee sprake van een groei van 123%. In totaal werden 18,1 miljoen bestellingen bij HelloFresh geplaatst, wat een stijging met 103% betekende. Het klantenbestand dikte in de periode met 74% aan tot 4,2 miljoen actieve klanten. Verder kwam het aangepaste bedrijfsresultaat uit op een recordstand van 153,6 miljoen euro en wist HelloFresh de winstmarges aanzienlijk te verbeteren.

Kleding shoppen