Frank Deboosere waarschuwt voor zware onweders: “Ik wil niemand bang maken, maar…”

Weerman Frank Deboosere vreest dat het er de komende dagen hevig aan toe kan gaan. Hij voorspelt heftige onweders met dikke hagelbollen en veel bliksem. “Trek bij het onweer de stekkers uit de stopcontacten en maak nu al meteen een back-up van je computerbestanden”, klinkt het.

Gisterenavond konden we genieten van een welkome verfrissing tijdens de hittegolf. Op verschillende plaatsen van het land viel de regen met bakken uit de lucht. Dergelijke onweders zullen we de komende dagen nog te zien krijgen, maar Frank Deboosere waarschuwt wel voor de mogelijke gevaren. “100 liter neerslag per vierkante meter, rukwinden van 100 kilometer per uur, 10.000 bliksemschichten. Ik wil niemand bang maken, maar dat behoort de volgende dagen wel tot de mogelijkheden. Het zal wel zeer lokaal zijn. In de ene gemeente kan de hagel putjes in de auto’s slaan, terwijl ze drie gemeentes verder rustig blijven barbecueën. Heel typisch voor een zomeronweer”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Stekkers uit stopcontacten halen

De 62-jarige weerman wijst erop dat blikseminslagen nefast kunnen zijn voor elektronische apparaten. Daarom raadt hij aan om bij het begin van het onweer de stekkers uit de stopcontacten te halen. “Ik wil niemand bang maken, maar als het onweer begint, trek dan de stekkers uit de stopcontacten en maak nu al meteen een back-up van je computerbestanden. Als de bliksem dan inslaat, ben je niet alles kwijt”, klinkt het.