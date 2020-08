BIZAR. Juwelier werkt aan mondmasker van 1,5 miljoen dollar

Een mondmakser is al een tijdje niet alleen maar nuttig, het is ook een fashion statement geworden. Wie dezer dagen wil opvallen, kan er maar beter voor zorgen dat zijn of haar mondmasker uniek is. Dat dacht ook een miljardair uit Shanghai, hij bestelde namelijk een mondmasker van anderhalf miljoen dollar.

De Israëlische juwelier Isaac Levy krijgt de – twijfelachtige – eer om ’s werelds duurste mondmasker te maken. Het masker van 250 gram 18-karaats wit goud wordt bezet met 3.500 diamanten. Op verzoek van de klant komt er een N-99-filter in. Prijskaartje: anderhalf miljoen dollar.

25 medewerkers

Levy geeft aan dat hij dankzij deze bestelling zijn bedrijf, Yvel, operationeel kan houden. Normaal gezien zou het peperdure mondmasker eind dit jaar klaar moeten zijn. Een ploeg van 25 medewerkers werkt daarom de klok rond om het masker op tijd klaar te hebben.