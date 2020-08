BIZAR. Hasbro haalt speelgoedtrol met “ongepast plezierknopje” uit de rekken (video)

Speelgoedmaker Hasbro haalt een speelgoedpop van de ‘Trolls’-films van de markt na een stortvloed aan klachten over een ‘plezierknop’ die verscholen zit onder het rokje van de pop. Toen een bezorgde moeder haar beklag deed over de ongepaste knop in een filmpje, dat viraal ging, verzamelde een petitie om het speelgoed uit de rekken te halen in een mum van tijd zo’n 475.000 handtekeningen.

“Als je deze knop onder het rokje indrukt, begint ze te hijgen en giechelen. Niet oké bij kinderspeelgoed! Deze pop moet van de markt gehaald worden”, zo leest de petitie, die gericht is aan (online) winkels als Target, Walmart, Amazon, Dollar General en Family Dollar.

Een video van een moeder die demonstreert hoe de pop geluiden maakt wanneer de knop ingedrukt wordt, ging viraal op diverse mediaplatformen. Vele ontstemde gebruikers vinden het “ongepast” en “schandalig” dat Hasbro stiekem zo’n ‘giechelknop’ inbouwt in de speelgoedpop.

Hasbro-kaderlid CBS News Julie Duffy verklaarde bij CBS News waarvoor de knop dient: “De functie is bedoeld om te reageren wanneer de pop in een zithouding gepositioneerd is, maar we erkennen dat de plaatsing van de sensor als ongepast beschouwd kan worden.”

“Dit was niet de bedoeling en we bieden onze klanten met plezier een vervangexemplaar aan. We zijn de pop momenteel uit de handel aan het halen.”