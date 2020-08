Antwerps zonnebrillenmerk lanceert crowdfundingcampagne voor circulaire brillen

Ben je geïnteresseerd in duurzame mode, dan is de kans groot dat je al gehoord hebt van W.R.YUMA. Het Antwerpse zonnebrillenmerk maakt gebruik van gerecycleerde materialen – zoals plastic flessen en frigo’s – voor hun ontwerpen om overbodig afval tegen te gaan. W.R.YUMA evolueerde nu naar Yuma Labs en organiseert momenteel een crowdfundingcampagne voor een volledig circulaire nieuwe collectie.

De campagne loopt via IndieGoGo en is sinds 11 augustus actief. Het innovatieve label wil 20.000 euro ophalen voor de financiering van een nieuwe, 100% circulaire collectie zonnebrillen.

Made in Italy

Door het oogverblindende weer van de afgelopen tijd hebben we weer eens kunnen ondervinden hoe belangrijk het is om onze ogen goed te beschermen tegen het zonlicht. Heb je nog een nieuwe zonnebril nodig, dan is dit wellicht het moment om je slag te slaan. Yuma Labs verkoopt tijdens de crowdfundingcampagne één model uit de nieuwe, volledig circulaire collectie die geproduceerd wordt in Italië. De unisex bril genaamd ‘Lazlo’ is beschikbaar in vier kleuren: twee transparante en twee gekleurde monturen. Prijzen starten vanaf 79 euro en de brillen zijn te koop via de Indiegogo website.