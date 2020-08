Persoonlijke info van Reuzegommers gelekt op het internet: “Kwaad is geschied”

Op een online forum staan verschillende leden van de studentenvereniging Reuzegom vermeld met al hun gegevens. Naast hun gegevens staan ook de namen, telefoonnummers en e-mailadressen vermeld van hun ouders. In sommige gevallen werden zelfs de hobby’s opgesomd.

Het bericht staat sinds 6 augustus online en werd volgens de anonieme poster samengesteld met informatie uit verschillende openbare bronnen. In het document worden achttien ex-Reuzegommers vermeld met hun volledige naam, schachtennaam, telefoonnummers, al hun e-mailadressen en namen van hun ouders. Bij sommige van de Reuzegommers worden ook de familiebanden, hobby’s, bestuursfuncties en bedrijven vermeld van de ouders. De afgelopen dagen werd die informatie nog bijgewerkt door verschillende andere bezoekers. Het forumbericht werd reeds meer dan zesduizend keer bekeken.

“Kwaad is geschied”

Het parket van Limburg was nog niet op de hoogte van het document. De hele zaak rond de dood van Sanda Dia verhuisde van Antwerpen naar Limburg nadat was gebleken dat een zoon van een rechter bij de feiten betrokken was.

“Dit staat vanzelfsprekend los van het dossier dat hier in Limburg door ons behandeld wordt”, laat Jeroen Swijsen van het parket weten. “Vanzelfsprekend kunnen de benadeelden hiervan klacht neerleggen bij de politie, waarna een onderzoek kan gevoerd worden. Dit zal evenwel niet evident zijn gezien de aard van de site waarop dit gepubliceerd is, het gegeven dat het intussen al door meer dan 6.000 personen bekeken en wellicht door sommigen ook gekopieerd is, en het kwaad dus geschied lijkt.”

Bij het parket van Limburg is nog geen klacht tegen de verspreiding van de persoonlijke info van de Reuzegommers binnengekomen. Achtien leden van de studentenvereniging werden vorige week naar de raadkamer verwezen voor hun rol in de dood van de ingenieursstudent Sanda Dia in december 2018.