Bubbelen met meer dan vijf vrienden is verre toekomstmuziek

De beperking van de bubbel werpt vruchten af. De keerzijde is dat de losse bubbel van vijftien, zoals we die in juli kenden, niet snel terugkomt. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen dinsdag. Maar als de curve opnieuw daalt, kunnen we weer wat losser zijn, voegt viroloog Marc Van Ranst er meteen aan toe.

Steven Van Gucht van Sciensano noemt het fors inperken van de bubbel tot slechts vijf nieuwe contacten per gezin “de belangrijkste reden waarom we de stijging nu kunnen aftoppen”. “Met de bubbel van vijftien telkens andere contacten zijn we te ver gegaan.”

Proportioneel

Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) pleit ervoor “een beperking op onze sociale contacten” nog lang te behouden. Tot er een vaccin gevonden is, zal een restrictie nodig blijven, “hoe lastig dat ook is”. Anders krijgt het virus vrij spel, zeggen de wetenschappers. Alleen zal zo’n vaccin er vermoedelijk pas midden 2021 zijn. Fuiven en grote evenementen voor volgend jaar ­zitten dus nu al op de schopstoel, concluderen de kranten.

Toch biedt Van Ranst ook wat hoop. Hij benadrukt dat de maat­regelen “nuttig en proportioneel” moeten blijven om het draagvlak te behouden. “Dat wil zeggen: als de curve opnieuw daalt, kunnen we weer wat losser zijn”, aldus de Leuvense viroloog. Maar dus niet zo los als in juli. “Want we moeten de tijdspanne tussen twee golven zo groot mogelijk houden.”