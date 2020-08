Zwarte Piet voortaan verboden op Facebook en Instagram

Na een proces van negen maanden heeft Facebook beslist om voortaan geen foto’s en filmpjes van Zwarte Piet meer toe te laten. De roetpiet, zonder de ‘blackface’-kenmerken, kan wel nog.

De discussie rond Zwarte Piet is al jarenlang aan de gang, maar Facebook heeft nu een duidelijk standpunt ingenomen. Het Amerikaanse bedrijf, dat ook achter Instagram zit, verbiedt voortaan het delen van foto’s en filmpjes waarop Zwarte Piet op een stereotype manier wordt afgebeeld omdat het discriminerend en kwetsend kan overkomen. “We hebben gekeken naar verschillende perspectieven en we spraken met meer dan 60 organisaties en experten van over de hele wereld, onder wie mensenrechtenspecialisten en activisten. De ‘blackface’ is wereldwijd een onderdeel van een doorlopende geschiedenis van dehumanisering en ontzegde burgerrechten”, lezen we in Het Nieuwsblad.

Rapporteren

Voortaan zullen gebruikers van Facebook en Instagram afbeeldingen of filmpjes van zwart geschminkte gezichten in combinatie met de stereotyperende kenmerken zoals een pruik met krullen of grote lippen dus kunnen rapporteren. Na evaluatie van de klacht zal Facebook de bewuste beelden al dan niet verwijderen.

Neutrale beelden

Wat wél nog toegelaten is, zijn beelden van Zwarte Piet in een neutrale context, bijvoorbeeld om de kwestie aan te kaarten of om de racistische karikatuur te veroordelen.