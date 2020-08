Wat betekenen die oranje kruisen met ‘Sound of Silence’ toch op je tijdlijn?

Op sociale media worden massaal profielfoto’s veranderd naar eentje met een oranje kruis en de woorden ’Sound of Silence’ – of ’SOS’ – eroverheen. Maar wat betekent het eigenlijk?

Eventorganisaties, cultuurhuizen, werknemers en sympathisanten willen met de banner “hun onmacht”, het gebrek aan perspectief en de stilte van de overheid rond evenementen aan de kaak stellen. Eind juli werden enkele versoepelingen van de coronamaatregelen teruggedraaid en ook voor de evenementensector had die beslissing negatieve gevolgen. Zo werd onder meer de maximale capaciteit voor evenementen binnen en buiten teruggeschroefd en verkleinde de sociale bubbel naar vijf mensen.

“De maat is vol”

De sector eist nu duidelijkheid en perspectief. “Coronaproof events zijn mogelijk. We hebben ons goed georganiseerd en voorbereid om toch begin juli aan de slag te kunnen. En na maanden onzekerheid – en zeker nu verschillende andere sectoren weer aan de slag zijn, weliswaar vaak in een beperktere vorm – is de maat vol”, klinkt het bij de organisatoren van de actie, enkele zaakvoerders van evenementenbedrijven. “Nog altijd is er geen duidelijkheid van hogerhand. Zo gaat expertise verloren, bedrijven gaan over kop en de sector stevent af op een stille dood.”