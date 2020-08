Vogelende duiven niet langer welkom in Mechelen

De stad Mechelen wil de duivenpopulatie op haar grondgebied onder controle houden met een anti-voortplantingsmiddel. Dat moet ervoor zorgen dat er op lange termijn minder duiven zijn en de overlast die de dieren veroorzaken in de binnenstad en de stations afneemt. De stad heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven en hoopt tegen september met de uitvoering ervan te kunnen starten.

In Mechelen zijn vooral in het centrum en aan de stations heel wat duiven te vinden. De afgelopen jaren werd al gesensibiliseerd en kregen mensen de boodschap de dieren zeker geen voedsel te geven en voedingsresten niet zomaar achter te laten omdat ze duiven en ander ongedierte aantrekken. Toch wil de stad nog een stap verder gaan en een oplossing op langere termijn vinden. Daarom werd begin deze maand een openbare aanbesteding uitgeschreven waarbij bedrijven die werken met het dierengeneesmiddel R12 hun prijsofferte en plan van aanpak kunnen kenbaar maken.

Voorbehoedsmiddel voor vogels

“R12 is een soort voorbehoedsmiddel waardoor de duiven zich niet meer, of toch veel minder, zullen voortplanten”, zegt schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke (Open Vld). “Het is een diervriendelijke manier om de duivenpopulatie onder controle te houden. Het geneesmiddel wordt via voeding gegeven, de dieren sterven er zeker niet van.” Het probleem van duivenoverlast wordt al jaren bestreden in Mechelen, door sensibilisering maar ook door het plaatsen van kooien op locaties waar het probleem accuut té groot werd. “Deze medicatie is een langetermijnoplossing die een aanvulling is op de inspanningen die we al doen. De sensibiliseringsacties zullen zeker voortgezet worden”, zegt Vanmarcke.

Tot 25 augustus kunnen kandidaten hun prijsofferte en plan van aanpak indienen. De stad hoopt tegen september met de toediening van het geneesmiddel te kunnen starten.