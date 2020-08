MOVIES. “Kinderfilms blijven een vaste waarde, ondanks de crisis”

Deze week zetten ‘Yakari’ en ‘The Secret Garden’ de toon: de filmwereld rekent op het kinderpubliek om tijdens de zomer de zalen te vullen. Dat is meteen ook de enige box office-zekerheid die min of meer overeind blijft in deze coronacrisis.

De zomer is traditioneel het speelterrein van zogenaamde ‘films voor de hele familie’. Dat is algemeen geweten. Vorig jaar brulden we nog met zijn allen mee met ‘The Lion King’ en pinkten een traantje weg bij ‘Toy Story 4’. In 2020, het jaar dat voor eeuwig verdoemd zal worden door de bioscoopexploitanten, blijft die familieregel gelukkig gelden. Zoveel maken de recente releases van ‘Bigfoot Family’, ‘Pinocchio’, ‘Big Trip’ en ‘De wraak van de ninja’ wel duidelijk. Na al die maanden zonder school hoeft het niet te verbazen dat gezinnen op zoek gaan naar een geschikte manier om de complicaties van deze COVID-19-tijden het hoofd te bieden.

Groot vraagteken

Een filmzomer is echter niet compleet zonder blockbusters, de grote actiespektakels die elk jaar opnieuw de kassa’s vullen tussen mei en september. Het probleem is nu dat hun economische model zowat volledig gebaseerd is op zalen die tot de nok gevuld zijn. Die producties moeten hun enorme investeringen immers op een paar weken tijd terugverdienen. De bedoeling was dat films zoals ‘Tenet’ van Christoper Nolan of ‘Wonder Woman 1984’ van Patty Jenkins de Hollywood-industrie zouden redden door massaal veel volwassen kijkers naar de multiplexen te lokken. De beperkte toegang en de verplichte mondmaskers die de gezondheidsmaatregelen opleggen, plaatsen echter een groot vraagteken achter de potentiële winsten. Als de bioscopen niet overal ter wereld tegelijk weer opengaan, dreigen de marketingkosten bovendien de pan uit te rijzen. Het gevolg is dat de distributeurs hun films collectief uitstellen.

‘Mulan’ gooit de boel om

Films zoals ‘James Bond’ en ‘Black Widow’ schuiven dus stelselmatig naar een latere datum, waardoor 2021 stilaan begint te barsten van de kaskrakers. De gigantische opstopping die aan de horizon opdoemt, schrikt veel titels niet af. Ze zijn vast van plan om hoe dan ook hun kansen te verdedigen op het witte doek. Maar nu heeft Disney de knuppel in het hoenderhok gegooid door aan te kondigen dat ze ‘Mulan’ zullen uitbrengen op hun online platform Disney+ (vanaf 15 september beschikbaar in België). Een dubbele knuppel zelfs, want die film is zowaar een actiespektakel voor de hele familie! Zo staan de cinema’s opeens langs twee kanten onder druk in hun strijd tegen video on demand. Is Disneys beslissing eenmalig, of moeten we er een blijvende strategie in zien om de bioscoop links te laten liggen? De tijd zal het uitwijzen…