Julie Vermeire openhartig: “Daarom zit ik niet op Tinder”

Hoewel sommige mensen vermoeden dat Julie Vermeire stiekem iets zou hebben met haar danspartner Pasquale, is ze nog steeds single. Dat vindt ze best oké, en als de tijd rijp is, zal ze opnieuw op zoek gaan naar de liefde, maar zeker niet op Tinder.

Begin dit jaar maakte Julie, de dochter van Jacques Vermeire, een einde aan haar relatie met Willem, een man met wie ze twee jaar samen was. Intussen is ze al een half jaar vrijgezel en dat gaat haar goed af. “Het is leuk om single te zijn. Nu met mijn werk is er ook niet direct tijd voor de liefde, denk ik. Als ik voel dat het goed zit, dan kan ik mij daar wel voor openstellen. Maar we zien wel, ik ben al een half jaar een happy single. Nu heb ik tijd voor mijn vrienden zonder dat ik aan iemand verantwoording moet afleggen. Trouwens, hoe leer je in deze coronatijden iemand kennen? Op Tinder ga je mij nooit vinden. Het is veel leuker om op café een jongen te ontmoeten met wie je een toffe klik hebt en goed kunt babbelen”, vertelt ze in Story.

Liefdesverklaringen

Aan aandacht heeft de 22-jarige presentatrice en vlogster geen gebrek, al is dat niet altijd even fijn. “Ik krijg dagelijks oneerbare voorstellen en liefdesverklaringen via sociale media. Af en toe scroll ik er eens door en dan moet ik hard lachen. Ik begrijp niet waarom mannen op die manier berichten sturen”, klinkt het.

Kinderen

Mocht ze dan toch haar prins op het witte paard vinden, dan weet ze nu al dat ze graag kindjes zou hebben. “Ik wil heel graag mama worden, maar pas over een aantal jaren en als ik de ware ben tegengekomen. Mijn ouders zijn uit mekaar gegaan toen ik twee jaar oud was, ik heb geen beeld van hen samen. Dat vind ik jammer. Als ik een gezin sticht, dan wil ik echt dat dat voor altijd is. Al ben ik ook wel realistisch: tegenwoordig gaan veel mensen uit mekaar. Dat is echt zot”, besluit ze.