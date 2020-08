Drie vakantieruzies die elk koppel herkent

Het is zomer en dat betekent voor velen onder ons dat we andere oorden opzoeken, in eigen land of daarbuiten. Niets zo leuk als een vakantie om even de dagelijkse beslommeringen te vergeten. En hoewel zo’n tripje geweldig is, gaat het vaak ook gepaard met enkele ruzies die we allemaal wel herkennen.

Je bent op vakantie nu eenmaal meer bij elkaar dan in het dagelijkse leven en dat constante samenzijn verloopt niet altijd even vlot. Zeker niet als dat ook nog eens gepaard gaat met een verstikkende hitte en andere kleine tegenslagen. Deze ruzies hebben we allemaal weleens meegemaakt.

Je bent het niet eens met je partners rijgedrag

Zeker in coronatijden gaan velen van ons met de auto op vakantie. Leuk, want je hoeft je geen zorgen te maken over social distancing, maar de hele dag opgesloten zitten in een auto is niet evident. Misschien rijdt je partner te snel naar jouw mening of parkeer jij op een onorthodoxe manier. Of misschien ben jij verantwoordelijk voor de route-aanduiding en vergis je je, waardoor jullie de afslag op de autostrade missen en een omweg van een uur moeten maken. Wat de reden ook mag zijn, laat die autoruzies achter je eens je uitstapt. De kans is groot dat de vermoeidheid en de hitte een grote rol speelden en je je eigenlijk voor niets hebt opgewonden.

Je bent vergeten te reserveren en zoekt hongerig naar een restaurant

Vergeten te reserveren voor het avondeten: het overkomt de besten. Misschien was je het effectief van plan, maar zag je de tijd niet verstrijken, of misschien dacht je dat het niet moeilijk zou zijn om op een dinsdagavond een tafeltje te bemachtigen. Hoe dan ook, jullie eetplannen vallen in het water en jullie moeten last minute nog op zoek naar een andere optie. Het is intussen acht uur ’s avonds, je hebt allebei honger en zin in andere gerechten. Het ideale scenario dus om elkaar in de haren te vliegen. Eens je hebt plaatsgenomen in een wonder-boven-wonder niet volzet restaurant (waardoor je je spontaan begint af te vragen of het eten hier dan wel lekker is) en wat in je maag hebt, is de ruzie gelukkig snel voorbij. Niets wat een lekkere Italiaanse pasta niet kan oplossen.

Je krijgt de tent niet opgezet

Om wat geld te besparen en om eindelijk eens iets ‘avontuurlijk’ te doen, hebben jullie besloten om deze zomer met de tent op vakantie te gaan. Een camping is te mainstream, dus jullie trekken naar Frankrijk om wild te kamperen. Na urenlang zoeken vinden jullie eindelijk de perfecte plaats om de tent neer te zetten, maar je hebt te vroeg gejuicht. Want hoewel jullie op dit moment je meest avontuurlijke zelve zijn, hebben jullie nog nooit een tent opgezet, laat staan het spiksplinternieuwe exemplaar dat jullie voor deze trip hebben aangeschaft. En dat blijkt toch wat moeilijker dan gedacht. Jij denkt dat het zo moet, je partner wil het liever zo aanpakken, en voor je het weet ben je dat ding in stilzwijgende woede aan het opzetten. Eens je in je tent ligt, beslis je om voor morgen toch maar een hotelletje te boeken. Beschouw het niet als een nederlaag, maar zie het liever als een uitdaging die elk koppel ooit moet doorstaan.