Douchegel of zeep, wat kies ik?

Douchegel of zeep, wat is het minst agressief voor je huid en het minst schadelijk voor het milieu? We helpen je kiezen.

Droogt zeep meer uit?

Klassieke zeep wordt vaak met de vinger gewezen omdat het de huid uitdroogt. Zeep verwijdert de hydrolipidenfilm van de huid, het laagje dat onze hydratatie op een stabiel niveau houdt en ons beschermt tegen agressies van buitenaf (bacteriën of microben). Normaal gezien wordt hij binnen een paar uur weer aangemaakt, maar intussen kan je huid wel trekken, jeuken of rood worden. Douchegel, die niet het resultaat is van een verzepingsreactie, zou meer hydraterende eigenschappen hebben.

Als je een gevoelige huid hebt, zou het dus logisch zijn om douchegel te gebruiken, omdat die een ph heeft die dichter bij die van de huid ligt. Er zijn douchegels van natuurlijke of biologische oorsprong. Maar pas op, niet alle douchegels zijn hetzelfde! Sommige bestanddelen kunnen allergieën veroorzaken. Hoe meer een douchegel schuimt, hoe irritanter hij mogelijk is.

Overvette en zeepvrije zeep

Naast klassieke zeep bestaat er ook overvette zeep voor de meer gevoelige huid of die van baby’s. Dit soort zeep is ideaal om de hydrolipidenfilm van de huid weer op te bouwen. De zeep is verrijkt met overvette stoffen, die meestal van plantaardige (olie, boter) of natuurlijke (glycerine) oorsprong zijn. Sommige overvette zeep die in de supermarkten wordt verkocht, bevat wel stoffen van dierlijke oorsprong (lanoline of wolvet).

Gebruik in elk geval een koud verzeepte zeep. Het feit dat ze niet wordt verhit, bewaart de weldadige werking van de plantaardige oliën en boters waaruit de zeep bestaat. Je vindt ze vaak in eco- of biowinkels en ze zijn te herkennen aan een logo, al staat dat er niet altijd op.

Er bestaat ook zeepvrije zeep (ook syndet genoemd), die gemaakt wordt door verschillende synthetische oppervlakteactieve stoffen (wasmiddelen) te combineren. Hun ph is aanpasbaar (licht zuur of neutraal), wat meer geschikt is voor mensen met een intolerante of gevoelige huid.

Wat kies je nu best?

Om de juiste keuze te maken, kijk je best naar de samenstelling van het product. Vermijd additieven zoals bewaarmiddelen, parfums en kleurstoffen. Je keuze hangt vooral af van je huidtype (vet of droog). Als je een droge en gevoelige huid hebt, kies dan een koudgeperste overvette zeep of een natuurlijke zeep (en vooral geen luxezeep) zoals Marseillezeep, Aleppozeep of zwarte zeep. Pas op, want er is veel namaak! Zweer je bij douchegel, kies dan de minst geurige (en voeg een paar druppels essentiële olie toe), de minst schuimende en de minst flashy.

Voor minder schadelijke zeep of douchegel bestaan er labels zoals ‘Nature & Progrès’, het strengste, die alleen plantaardige oliën en vetten uit de biologische landbouw toelaten. Tot slot kan je natuurlijk ook je eigen douchegel of zeep maken. Maar daar komt wel wat ervaring en voorzichtigheid bij kijken.