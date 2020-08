Birgit Van Mol kampt met vreemde aandoening na coronavirus: “We zijn nu al vijf maanden verder”

VTM-nieuwsanker Birgit Van Mol liep vijf maanden geleden het coronavirus op. Intussen is ze weer op televisie te zien, maar helemaal hersteld is ze nog steeds niet. Ze blijft kampen met een vervelende aandoening. “Maar ik kan ermee leven”, klinkt het.

Birgit Van Mol mag dan wel genezen zijn van een milde vorm van het coronavirus, ze heeft er nog steeds last van. De 52-jarige nieuwslezeres heeft er een vreemd gevoel aan haar tong aan overgehouden. “Mijn tong voelt permanent verbrand aan en ik proef mijn eten niet meer zoals voorheen. Bij momenten ruik ik ook niets. In het begin zeiden de virologen dat dat weleens twee maanden kon duren, ik ben er dus altijd van uitgegaan dat alles weer in orde zou komen. Maar inmiddels zijn we vijf maanden verder en begin ik er toch aan te twijfelen. Maar goed, ik kan ermee leven. Sommige mensen houden er blijvende hart- of longproblemen aan over. Of veel erger, sterven eraan”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Zieke echtgenoot

Bijkomend risico was dat haar echtgenoot René een levensbedreigende auto-immuunziekte heeft die onder meer voor hartproblemen zorgt. “Dus heb ik me drie weken geïsoleerd. Onze hond Sambal was de enige die ik nog mocht knuffelen, honden zouden het virus niet zo snel overbrengen. De dokter had mij aangeraden om wandelingetjes te maken in de natuur, dus ik ben wel geregeld even buiten gekomen met Sambal. Uiteraard met veel afstand van alles en iedereen, en alleen in het bos of het veld. Eén keer per dag mocht ons gezin samen eten, voor ’t sociale aspect, maar ook op méters van elkaar. Alles wat ik had aangeraakt en de plek waar ik had gezeten, werden nadien ontsmet. En dan trok ik met mondkapje en handschoenen aan terug naar mijn kamer voor de rest van de dag. Allemaal om René te beschermen”, klinkt het.