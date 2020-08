België op je bord

Nu de hashtag #supportyourlocals op Instagram populairder is dan ooit, wordt het tijd om na te denken over wat we op ons bord leggen. Naast lifestylemerken en restaurants verdienen namelijk ook de boeren een duwtje in de rug. Volgens een onderzoek van Fairtrade België kocht 42% van de Belgen meer lokaal voedsel tijdens de lockdown – een goede gewoonte om aan te houden.

We zouden het tegenwoordig weleens durven te vergeten, maar ja, die sla en barbecueworsten komen wel degelijk ergens vandaan. Ooit lag die groene krop wellicht onbezorgd te zonnen in de veilige beschutting van een serre en die worstjes waren ooit schattig knorrende varkens. Wij gaan echter naar de supermarkt, dat alles verpakt zit in plastic merken we zelfs niet meer en kopen verstrooid wat we nodig hebben zonder stil te staan bij de herkomst. Nochtans is het helemaal niet moeilijk om lokaal te consumeren als je rekening houdt met enkele aandachtspunten.

Seizoensgebonden

Wil je lokaal eten, dan is het belangrijk om de seizoenen in het achterhoofd te houden. Zeker wat betreft verse groenten en fruit. Waar je tijdens de zomermaanden kan genieten van sappige tomaten, verfrissende komkommers en knalgroene sla, moet je je in december tevreden stellen met een veel kleiner aanbod. Knolgroenten hebben ook zo hun charme.

Als je je boodschappen gaat doen bij een lokale boer of een winkel die enkel Belgische producten aanbiedt, zal je vanzelf merken dat het aanbod erg veranderlijk is. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om in België geteelde groenten en fruit aan te vullen met het aanbod uit enkele andere Europese landen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld appelsienen uit Spanje of kiwi’s uit Italië kan degusteren. Probeer de transportafstand altijd tot een minimum te beperken. Ananassen en bananen laat je dus beter links liggen.

Biologisch, bulk of lokaal?

Heel wat mensen hebben de neiging om de termen biologisch, bulk en lokaal door elkaar te halen. Ze gaan ervan uit dat voedselwaren die je in bulk koopt, meteen ook van een lokale bioboer afkomstig zijn. Niets is echter minder waar. Als je het etiket op de bakken even controleert, zal je bijvoorbeeld al snel zien dat veel amandelen uit Amerika worden geïmporteerd. En staat er niet expliciet op dat het biologisch is? Dan is het dat in 99,9% van de gevallen ook niet.

Er zijn uiteraard wel winkels en producenten die de drie combineren, maar de kans is groot dat je daar even naar zal moeten zoeken. En natuurlijk kan je voor jezelf uitmaken wat jij de «minst erge» oplossing vindt: dat je hazelnoten afkomstig zijn uit Frankrijk, maar wel verpakt zitten in plastic, of dat ze in bulk komen, maar wel worden verscheept vanuit de Verenigde Staten? Het hangt er maar net van af waar je prioriteiten liggen.

Bij de boer of in de supermarkt

Er zijn een hoop manieren om jezelf te voorzien van lokale etenswaren. Woon je in een landelijke omgeving met veel boerderijen, dan loont het de moeite om op verkenningstocht te gaan. Hoe korter de keten, hoe beter voor de producenten en hoe beter voor het milieu. Uiteraard is dat niet altijd mogelijk, maar gelukkig zijn er alternatieven. Zo kan je je richten tot een online platform als Boeren en Buren, waar verschillende producenten zich verenigen. Eens je je bestelling hebt geplaatst, kan je die enkele dagen later thuis verwachten of langsgaan bij een afhaalpunt. In steden zijn er dan weer biologische en bulkwinkels die vaak een groot lokaal aanbod hebben – zie het als een kleinschalige versie van een supermarkt. Wil je je winkelgedrag liever niet te sterk aanpassen, dan kan je in je gebruikelijke supermarkt letten op de herkomst van de etenswaren en je keuze daardoor laten bepalen. Lokaal eten hoeft niet altijd veel moeite te kosten.