Antwerpse pop-up A Better Blend pakt uit met webshop

Liefhebbers van Belgisch vakmanschap, opgelet. Na vier succesvolle edities komt de Antwerpse pop-up A Better Blend ook deze feestperiode weer terug met een vijfde versie en er is meer. Naast een fysieke winkel zal er dit jaar namelijk ook een webshop zijn waar je terechtkunt voor al je #supportyourlocals aankopen.

Het was tot nog toe geen makkelijk jaar voor de kleine Belgische ondernemer. Het coronavirus strooide voor heel wat zelfstandigen roet in het eten en het ziet er niet naar uit dat de situatie snel verbetert. Wil je kleine Belgische merken een hart onder de riem steken, dan kan je ook dit jaar terecht bij A Better Blend.

Belgische Kerst

De feestperiode laat nog even op zich wachten, maar het eerste goede nieuws is al binnen. Antwerpse toppers Anouk Taeymans en Sophie Peelman, de vrouwen achter A Better Blend, organiseren ook dit jaar weer de pop-up A Better Blend, een winkel op de eerste verdieping van Grand Bazar gevuld met Belgische lifestylemerken. Of je nu op zoek bent naar prachtige juwelen of een mocktail, je vindt het er allemaal. Omdat we dezer dagen als het even kan eigenlijk liever shoppen vanuit onze coronaproof zetel, komt er ditmaal ook een website waar je naar hartenlust cadeautjes kan kopen. Geen excuus meer om te shoppen bij grote multinationals dus – een Belgisch presentje onder de kerstboom is gewoon veel leuker. Vanaf 26 november ten en met 3 januari kan je terecht in de fysieke winkel, de webshop komt begin november online.

P.S. Nog 136 dagen en de Kerstman komt weer langs.