Aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt steeds minder hard

De coronacijfers stijgen nog steeds, maar de groei blijft duidelijk vertragen. De piek van de tweede golf lijkt daarmee achter de rug te zijn. Dat blijkt uit de nieuwste update van Sciensano.

In de week van 1 tot 7 augustus liepen gemiddeld 587,7 mensen per dag het coronavirus op. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van de week voordien (528,3). In het totaal raakten 74.620 Belgen besmet door het longvirus.

Ook in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stellen we een steeds lichtere stijging vast. In de afgelopen week werden gemiddeld 28,3 coronapatiƫnten opgenomen in het ziekenhuis, 15 procent meer dan vorige week (24,6). Momenteel liggen er 312 mensen in de Belgische hospitalen, onder wie 73 op intensieve zorgen.

Dagelijks sterven er nu gemiddeld 3,6 Belgen aan het coronavirus. Dat is een stijging van 56 procent ten opzichte van de week voordien (2,3). De totale dodentol bedraagt nu 9.879.