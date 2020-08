‘The Matrix’-regisseur bevestigt fantheorieën: “Trilogie gaat eigenlijk over transseksualiteit”

De populaire sci-fi franchise ‘The Matrix’ gaat in wezen over transseksualiteit, zo heeft Lilly Wachowski, coregisseur van de films, verklaard aan Netflix. Er doen al lang fantheorieën de ronde over de ware betekenis achter de iconische films.

Nu heeft Wachowski, die zich samen met haar zus Lana als transgender outte na de release van de films, die transgendertheorie dus bevestigd. Het eerste deel in de ‘The Matrix’-trilogie verscheen in de bioscoop in 1999, maar toen was de wereld volgens Wachowski nog niet klaar voor een allegorisch verhaal over transseksuelen. De twee daaropvolgende films verschenen allebei in 2003. Momenteel zijn de opnames aan de gang voor een vierde deel in de filmreeks, onder regie van Lana Wachowski. De release is voorzien voor 2022.

Verlangen naar transformatie

Volgens Lilly Wachowksi laat het personage van Switch – een bemanningslid op de Zion-hoovercraft – zien waar de makers op wilden focussen. “Heel het Matrix-gedoe ging over het verlangen naar transformatie, maar we hebben dat onderwerp nooit openlijk kunnen aansnijden.”

In het oorspronkelijke script van ‘The Matrix’ verandert Switch (Belinda McGlory) van geslacht op het moment dat ze de schijnwereld van de Matrix betreedt. “In de echte wereld zou Switch een man zijn, en in de Matrix een vrouw.”

Lilly outte zich in 2016 als transgender. Lana was de eerste van de transgenderzussen die als transgender uit de kast kwam nadat ze in 2012 aan The New Yorker had verteld hoezeer ze worstelde met haar transgenderidentiteit in de periode rond de release van ‘The Matrix Reloaded’ en ‘The Matrix Revolutions’.