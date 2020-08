‘Temptation’-Yasmine genadeloos in elkaar geslagen: “Een man die een vrouw slaat, is geen man”

Yasmine Pierards, die in 2018 als verleidster meedeed aan ‘Temptation Island, is in het ziekenhuis geslagen door een man tijdens een feestje in haar appartement. “Er zullen verdere stappen genomen worden”, klinkt het.

De 23-jarige ‘Temptation’-verleidster hield zondagavond een klein feestje op haar appartement. Toen de Limburgse brunette iedereen naar huis stuurde, was dat niet naar de zin van een van de gasten, die haar vervolgens in elkaar sloeg. “Gisterenavond ben ik na een domme kleine afterparty in mijn appartement in elkaar geslagen omdat ik iedereen naar huis stuurde en één persoon niet naar huis wou. Ik heb lang nagedacht om dit wel of niet te posten, maar aangezien ik altijd mijn reality laat zien, wil ik jullie waarschuwen voor zulke duivelse mensen. Een man die een vrouw op die manier in elkaar kan slaan, is geen man en zal nooit een man worden. Ik respecteer de privacy van deze persoon op dit moment nog wel, maar er zullen verdere stappen genomen worden”, schrijft ze op Instagram.

Neuscorrectie

Pierards waarschuwt anderen om niet zomaar iedereen blindelings te vertrouwen. “Wees niet zo dom en naïef als mij en vertrouw niet zomaar iedereen. Mijn neus is trouwens gebroken, dus binnenkort heb ik een nieuwe neuscorrectie nodig en laat me zwijgen over de rest van mijn gezicht”, besluit ze.