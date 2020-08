‘Temptation’-Fabrizio verklapt hoeveel bedpartners hij al gehad heeft

Het aantal bedpartners dat Fabrizio Tzinaridis in zijn hele leven gehad heeft, is niet op één hand te tellen. Het zijn er immers 70. Dat is oké voor zijn vriendin, al zou hij het niet zo fijn vinden mocht zij aan hetzelfde aantal zitten…

Begin dit jaar maakte Fabrizio bekend dat hij samen is met Lotte Vanlingen (20). Voordien was hij samen en zelfs verloofd met Pommeline. De 27-jarige ‘Temptation’-verleider vertelde in het MNM-programma ‘Lotte Gaat Diep’ dat hij ongeveer 70 bedpartners heeft gehad.

Alles al meegemaakt

Dat is veel, maar zijn vriendin heeft daar geen probleem mee. Integendeel. “Mijn vriendin heeft liever dat ik een bepaald aantal bedpartners heb gehad zodat zij ook zekerder kan zijn. Ik denk dat een man die maar één of twee personen in zijn leven heeft gehad op latere leeftijd eerder de neiging zal hebben om vreemd te gaan. Voor mij is dat ook bevredigender in haar ogen. Nu kan ik mij makkelijker hechten aan één persoon omdat ik het toch allemaal meegemaakt heb, dus ik moet mij niet meer afvragen wat een trio is, enzovoort. Nu kan ik een gezin beginnen en kinderen hebben. Ik zeg niet dat dat de meest juiste manier is, maar voor haar werkt dat wel. Dat maakt haar zekerder”, klinkt het.

Eergevoel

Mocht zijn vriendin ook zoveel bedpartners gehad hebben, dan zou hij het daar toch moeilijk mee hebben. “Ik denk dat heel veel mannen het erover eens zouden zijn dat dat niet aantrekkelijk is. Met mijn Griekse roots zou ik te trots zijn. Mijn eergevoel speelt mee. Zij komt niet in de buurt van mijn aantal bedpartners, dus dat is oké voor mij. Pas op, een vrouw ‘sloerie’ noemen omdat ze heel veel bedpartners heeft gehad, keur ik niet goed. Ik denk dat er gewoon mannen zijn voor wie het niet uitmaakt hoeveel bedpartners hun vrouw gehad heeft. Er zijn meer dan genoeg mensen die aan partnerruil doen. Zij zitten letterlijk te kijken hoe hun vrouw het doet met een andere man. Ik kan mij dat niet inbeelden. Ik begrijp niet hoe je dat kunt. Alle respect voor hen, maar ik zou gek worden”, besluit hij.