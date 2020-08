Op deze datingapp kan je andere kattenlovers leren kennen

Ben je vrijgezel en helemaal fan van je kat, dan is de kans groot dat je graag een partner wil vinden die ook van katten houdt. Als je moet kiezen tussen je spinnende viervoeter en een nieuwe vlam, dan is de keuze snel gemaakt. Wel, je leven wordt weer een stukje makkelijker, want naar aanleiding van International Cat Day werd een datingapp speciaal voor kattenlovers ontwikkeld.

Een app voor hondenliefhebbers kenden we al: Dig. Dezelfde ontwikkelaars hebben nu dus een soortgelijk platform uit de grond gestapt, maar dan voor kattenbaasjes. En Tabby is veel meer dan gewoon je zoveelste datingapp.

Kattendate

Net zoals op meer mainstream apps als Tinder, geef je ook op Tabby enkele van je persoonlijke details in. Maar ook de gegevens van je kat doen ertoe. Zo kunnen mogelijke matches meteen zien hoeveel katten je hebt en hoe die eruitzien. Beslissen jullie om samen op date te gaan, dan kan je viervoeter gewoon mee om in de tussentijd met de kat van jouw match te spelen. Via Tabby vind je trouwens ook interessante kortingen voor kattenproducten en evenementen met kattenthema in je omgeving. Via de sociale mediakanalen van Tabby kan je bovendien een kat adopteren en een deel van de opbrengsten van de app gaat naar goede doelen die zich inzetten voor kattenwelzijn. En zeg nu zelf: er is toch niets leuker dan al voor je date zeker zijn dat de ander ook een kattenpersoon is?