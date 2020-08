Marc Van Ranst verbolgen: “Het strand hoort van iedereen te zijn”

Viroloog Marc Van Ranst is niet te spreken over het feit dat mensen op sommige plaatsen aan de Belgische kust moeten betalen om gebruik te maken van het strand. Dat schreef hij op Twitter.

Al jaar en dag zijn bepaalde stukken strand enkel toegankelijk voor betalende toeristen. Je zit er rustiger en kan dan gebruikmaken van een ligbed en parasol, bijvoorbeeld. Viroloog Marc Van Ranst vindt dat niet correct. “Bij eb is er geen probleem, maar bij vloed schiet er amper strand over voor de mensen die geen stukje privé-strand of een zitje in een strandbar kunnen betalen. Dit is niet oké. Indien je moet betalen om op deze geel-omcirkelde gebieden te gaan zitten heb ik hier een probleem mee. Het strand hoort niet vermarkt te worden voor privé-gewin. Het strand hoort van iedereen te zijn. Maar nog eens: blijf tijdens deze drukke periode liefst van de kust weg!”, klinkt het op Twitter.

De tweet lokte heel wat reacties uit. “Het is toch al jaar en dag zo dat er stukken zijn die uitgebaat worden met verhuurde strandstoelen?”, reageert iemand. “Nooit waren die zones zo uitgebreid tot aan de vloedlijn”, antwoordt Van Ranst.

“Heel democratisch”

Nog anderen vinden dat het net goed is dat mensen kunnen opteren voor een rustiger stuk strand. “Wat als ik kies om te betalen omdat ik graag iets rustiger zit, geen harde muziek van het groepje naast mij wil, geen zand in mijn gezicht wil van rondlopende kinderen? Mag ik dat dan? Of heb ik dat recht niet (meer)?”, “Er is echt plaats genoeg op de stranden. Gisteren nog gemerkt in De Haan dat onnodig werd afgesloten. Ligbed kost 7,5 euro voor een hele dag, lijkt mij zéér democratisch. Door de lage brandstofprijs is het al gecompenseerd. Nu sla je de bal mis”, en “Marc, voor één keer ben ik het oneens. Voor strandbezoekers die een ligbed, parasol of windscherm willen huren zijn deze gele zones beschikbaar. De uitbaters betalen hiervoor hoge bedragen (= inkomsten voor gemeente of stad). Daarnaast zijn er nog kilometers vrije stranden beschikbaar”, klinkt het onder meer.