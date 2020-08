LIFEHACK. Zo vermijd je dat je naaldhakken wegzakken in het gras

Hoewel de meeste evenementen deze zomer zijn afgeschaft en we dus een stuk minder reden hebben om ons fancy aan te kleden, mag je er ook voor een kleinschalige barbecue goed uitzien. Het zou zomaar eens de enige keer kunnen zijn dat je je “goede” kleding kan aandoen en je feestschoenen uit de kast mag halen.

Veel vrouwen kiezen in zo’n geval voor hakken, maar dat is lang niet altijd de handigste oplossing. Zeker als je een hele middag of avond op het gazon gaat doorbrengen, trek je in principe beter schoeisel aan. Voor je het weet ben je namelijk de hele tijd aan het balanceren op je tenen omdat de punten van je hakken anders in het gras wegzinken. Toch zin om hooggehakt de deur uit te gaan? Dan is dit hulpstukje wat je nodig hebt.

Made in France

Door de jaren heen werden een heleboel vrouwen met hetzelfde probleem geconfronteerd en vroeg of laat moest er dus wel een oplossing uit de bus komen. Het Franse merk Escarpince was één van die oplossingsgerichte bedrijven en bedacht plastic hoedjes voor je hakken. Die hebben een dunne kant (waar je je hak inschuift) en een brede kant (die op het gras rust), waardoor je niet langer genadeloos wegzinkt in het gazon. De hulpstukjes kosten 12 euro per paar en komen in verschillende maten, dus let er goed op dat je de juiste bestelt voor jouw soort hakken. Bovendien is Escarpince een Frans bedrijf en worden de plastic opzetstukjes ook in Frankrijk gemaakt, dus je steunt er ook nog eens de (zo goed als) lokale economie mee. Win-win als je het ons vraagt!