LIFEHACK. Zo haal je die oranje vlekken uit je plastic bewaardozen

Als je graag in grote porties kookt zodat je nadien het een en andere kan invriezen voor later, heb je wellicht een kast gevuld met plastic bewaardozen. Klein, groter, grootst… Het komt allemaal vroeg of laat van pas. Maar de kans is groot dat die bewaardozen intussen niet meer zo wit of transparant waren als toen je ze kocht, maar in plaats daarvan onder de oranje vlekken zitten.

En wees gerust, je bent lang niet de enige. Hoewel die vlekken er absoluut niet smakelijk uitzien, krijgen we ze zelf met de beste wil van de wereld niet weg. Hoe hard we ook schrobben, hoe lang we ze ook laten weken: niets helpt.

Keukenpapier

Herkenbaar? Dan is de Amerikaanse make-upartieste en TikTokster Adi Kempler jouw redder in nood. Ze deelde namelijk een erg simpel, maar super effectief trucje met haar volgers op het sociale mediaplatform. Het enige wat je nodig hebt voor haar geniale lifehack zijn een bevlekt bewaarpotje, een vel keukenpapier, afwasmiddel en warm water. Eerst doe je een paar druppels afwasmiddel in het potje, dat je vervolgens voor een kwart vult met warm water. Doe het vel keukenpapier erbij en sluit de pot. Nu is het tijd voor het echte werk: schud de pot gedurende 1 minuut aan een krachtig tempo. Vervolgens maak je de bewaarpot leeg en spoel je hem af et voilà: helemaal schoon!