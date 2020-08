Libanese regering neemt ontslag

In Libanon heeft premier Hassan Diab in een televisietoespraak officieel het ontslag van zijn regering bekendgemaakt. Het ontslag is een gevolg van de verwoestende explosie in de haven van Beiroet waarbij vorige dinsdag zowat 160 mensen zijn omgekomen en nog eens meer dan zesduizend anderen gewond zijn geraakt.

Hassan Diab, die zich onafhankelijk noemt, stelde tijdens de toespraak de traditionele politieke klasse verantwoordelijk voor haar mislukkingen. Hij haalde uit naar «corruptie» die tot «deze aardbeving die het land heeft geteisterd» heeft geleid. «Vandaag kondig ik het ontslag van deze regering aan.»

Crisis

In het weekend had Diab nog gezegd dat hij vervroegde verkiezingen zou voorstellen, om zo de situatie op straat in Beiroet te kalmeren. Normaal zou de volgende stembusgang in Libanon pas in 2022 doorgaan.

Maar de voorbije dagen stapten vier ministers op uit de regering, waaronder de ministers van Justitie en van Financiën, na de zware explosie in de haven van Beiroet. Dat verhoogde de druk op premier Diab nog verder. De explosie bracht ook massaal straatprotest op de been tegen de regerende politici.

Verantwoordelijk

Nog voor de explosie verkeerde het land al in een diepe economische en politieke crisis die tot veel protesten heeft geleid. De betogers keren zich tegen de regering omdat ze die verantwoordelijk houden voor de ramp.