Komt er dan toch een ‘Star Trek’-film van Quentin Tarantino?

De veelbesproken plannen van Quentin Tarantino voor een nieuwe ‘Star Trek’-film zijn dan toch niet helemaal begraven, zo weten Amerikaanse nieuwsmedia. Vorig jaar verklaarde de sterregisseur dat hij nog één film wou maken in zijn carrière. Hij liet tussen de regels verstaan dat zijn afsluiter niet ‘Star Trek’ zou zijn, maar nu zou filmstudio Paramount het voorstel van Tarantino toch in overweging nemen.

De regisseur van o.a. ‘Reservoir Dogs’, ‘Pulp Fiction’ en de ‘Kill Bill’-reeks droomt al langer van een film over de mythische ruimtefranchise – hij is zelf grote fan – en heeft eind 2017 zelfs een voorstel gepitcht bij filmstudio Paramount. Die plannen zijn tot op heden nooit geconcretiseerd.

Vorig jaar liet de cineast verstaan dat zijn ‘Star Trek’-film wellicht een wensdroom zal blijven. In een interview met muzieksite Consequence Of Sound verklaarde Tarantino dat hij aan het afstappen was van zijn plannen. In januari van dit jaar leek het project dan toch weer levensvatbaar: “Ik denk dat ze de film gaan maken, maar ik zal hem niet regisseren”, zei de 57-jarige Amerikaan aan Deadline.

‘Pulp Fiction’-elementen

Volgens verschillende nieuwsbronnen zou er nu wel degelijk een ‘Star Trek’-film in de pijplijn zitten. Paramount twijfelt nog tussen drie filmideeën, waarvan één voorstel van Tarantino afkomstig – een expliciete, R-rated versie, typerend voor diens stijl. Een ander voorstel komt van het brein achter de tv-reeksen ‘Fargo’ en ‘Legion’, Noah Hawley. Een derde piste benadert de film als een sequel op ‘Star Trek Beyond’ van Justin Lin.

Volgens Deadline is het voorstel van Tarantino gestoeld op een aflevering uit de originele ‘Star Trek’-reeks die zich afspeelt op aarde, in het misdaadmilieu van de jaren 30. Vorig jaar maakte QT nog zijn intentie bekend om ‘Pulp Fiction’-elementen te injecteren in zijn ‘Star Trek’-versie – mocht die ooit vorm krijgen.