Inspiratie voor een sprankelend happy hour

‘Sociale bubbel’, ‘uitgebreide bubbel’. Van al die bubbels zou een mens dorst beginnen te krijgen. We snakken in deze vreemde tijden allemaal wel naar een gezellige toast met onze vrienden. Wil je zo’n sprankelend drankje eens anders aanpakken? Dan heeft Metro enkele ideetjes.

Aardbeien en bubbels

Je hoeft zeker geen professionele bartender te zijn om je gasten een lekkere zomercocktail aan te bieden, vol verfrissende smaken en sprankels. Wat vind je bijvoorbeeld van volgend idee? Neem 500 gram aardbeien en gooi ze in de blender. Giet er een soeplepel suiker en 5 cl bruiswater bij, en mix alles gedurende een tiental seconden. Vul de glazen voor een derde met het mengsel en voeg daar een droge, sprankelende witte wijn aan toe. Succes verzekerd!

De perfecte combinatie

Ooit van ‘meuZenne’ gehoord? Het drankje wordt omzeggens onder tafel verspreid omdat de liefhebbers het geheim liefst voor zich zouden houden. De cocktail is het geesteskind van Andy De Brouwer, sommelier en uitbater van het restaurant ‘Les Éleveurs’ in het Vlaams-Brabantse Halle. Het concept: een huwelijk tussen witte wijn van de coöperatieve ‘Vin de Liège’ en lambiekbier uit de vallei van de Zenne. Klinkt krankzinnig? Absoluut niet. ‘MeuZenne’ is een hemels drankje, maar je zal goed moeten zoeken om het nog te vinden.

De andere Prosecco

Vind je ook niet dat we intussen een beetje de buik vol hebben van Spritz? Wordt het geen tijd dat we iets anders verzinnen met Prosecco? Een optie is bijvoorbeeld om een andere grote klassieker uit de kast te halen, de Lemon Sherbet Fizz. Die cocktail gaat volgens sommigen zelfs terug tot de 16de eeuw. Schep twee soeplepels citroensorbet in een groot glas. Voeg er een beetje fijngehakte munt en 3 cl Limoncello aan toe (vodka-citroen is ook mogelijk). Leng naar eigen smaak af met Prosecco. Puur zomers genot!

Rode Bellini!

Met Prosecco kun je ook een variant van de beroemde Bellini maken. Giet 2 cl granaatappelsap, 2 cl crème de cassis en 2 cl vodka in een shaker. Vul aan met ijs en schud het goed door elkaar. Giet in een glas en leng rijkelijk af met Prosecco. Et voilà: een heerlijke Blushing Bellini!

De dag van het bier

Vandaag zeggen we gezamenlijk ‘Schol!’ op de Internationale Dag van het Bier. Het evenement ontstond in 2008 in Santa Cruz, heeft zich snel over de hele wereld verspreid en vindt jaarlijks plaats op de eerste vrijdag van augustus. Om dat te vieren, stellen we voor om deze keer een genre te (her)ontdekken dat volgens ons te stiefmoederlijk wordt behandeld: witbier. Neem nu de ‘Blanche du Hainaut’, een witbier van Brasserie Dupont dat toetsen van koriander en zachte sinaasappelschil laat proeven. Of ‘Vogelpik’ van brouwerij En Stoemelings, met toetsen van tarwemout en (opnieuw) koriander.

UK style

We eindigen in Britse stijl met de London Mule, een bruisende cocktail voor overtuigde liefhebbers van gember. Vul een shaker met ijs. Giet daar 4 cl pure Britse gin en 2 cl groene citroen bij, plus een puntje geraspte gember. Schudden en in een glas gieten. Leng vervolgens af met Gemberbier en versier het glas met een schijfje komkommer of een stengeltje citroengras.